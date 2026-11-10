Sóng to gió lớn, tàu Singapore chở hơn 60.000 tấn than đứt xích khi neo đậu ở Quảng Trị

Tàu hàng Singapore bị đứt xích chằng buộc

Sáng 10/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố tàu Seatrek (quốc tịch Singapore) bị đứt dây neo khi đang chở 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch.

Tàu Seatrek chở hơn 60.000 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch gặp sự cố đứt dây neo khi đang neo đậu tại cảng.

Trước đó, khoảng 15h ngày 9/11, trong quá trình neo đậu tại cảng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, tàu Seatrek bị gió mạnh, sóng lớn làm đứt hệ thống dây buộc vào bờ ở giữa thân tàu. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu chỉ còn dây neo ở khu vực mũi và lái.

Tàu có 21 thuyền viên, do ông Shaik Abdulsamad Abdul làm thuyền trưởng. Tàu nhập cảnh ngày 22/10, đến 19h ngày 5/11 cập cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch để bốc dỡ hàng hóa.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với đại diện Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại cảng than nhiệt điện triển khai gia cố thêm dây neo, bảo đảm an toàn cho tàu. Đến nay, hệ thống dây neo đã được khắc phục.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, từ 4h ngày 9/11 đến 4h ngày 10/11, khu vực phía Nam tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-300mm. Khu vực phía Bắc có lượng mưa từ 50-160mm.

Khánh Hòa: Huy động lực lượng cứu hộ tàu cá bị sóng lớn đánh chìm

Sáng 10/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương và người dân cứu hộ thành công một tàu cá bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực bờ kè Hòn Khói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 10/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao, tàu cá mang số hiệu KH 10741-TS của ông Nguyễn Văn Tú (trú tại tổ dân phố Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói bị sóng đánh trôi và chìm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải phối hợp với người dân trục vớt tàu cá bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực bờ kè Hòn Khói, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: BPKH).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ninh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác cứu hộ.

Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, huy động phương tiện, tổ chức kéo và trục vớt tàu cá bị chìm.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đến khoảng 7h15 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được tàu cá lên bờ an toàn, giúp chủ phương tiện kiểm tra, sửa chữa và khắc phục hư hỏng.

Quốc lộ 9C qua địa bàn xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở tại Km28

Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực miền núi Mưa lớn khiến nhiều ngầm tràn ở khu vực miền núi ở Quảng Trị ngập sâu, giao thông chia cắt; một số vùng trũng thấp, khu đô thị bị ngập và nhiều tuyến đường xảy ra sạt lở. Tại xã Đakrông, có 6 điểm ngầm tràn ngập sâu từ 2-2,5m, gồm tràn Ly Tôn, cầu tràn Chân Rò, tràn Đá Đỏ, tràn Tà Rẹc, tràn Làng Cát và tràn Tà Lêng. Tại xã Kim Ngân, quốc lộ 9C đoạn Km28 bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông. Các ngầm tại Km25 (bản Khe Giữa), Km14 (bản Ngân Thủy) và ngầm Cụm Còi nước dâng cao, chảy xiết, khiến các bản bị cô lập. Toàn tỉnh hiện có 8.623 phương tiện với 24.195 lao động hoạt động trên biển. Các phương tiện đã nắm thông tin về diễn biến gió mạnh để chủ động phòng tránh. Trước diễn biến mưa lũ, các địa phương đã bố trí lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, dân quân, công an cùng phương tiện, thiết bị tại chỗ để sẵn sàng hỗ trợ người dân ở khu vực ngập sâu, cô lập, chia cắt. Lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm tra các tuyến giao thông, cầu cống, ngầm tràn, bố trí cảnh giới, rào chắn và phân luồng tại những vị trí nước chảy xiết, không để người dân qua lại khu vực không bảo đảm an toàn.

Hoàng Phúc