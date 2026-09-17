Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Ngày 17/9, ghi nhận của phóng viên tại thôn Cấn Hạ (thuộc xã Kiều Phú, TP Hà Nội) cho thấy, trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước sông Tích tiếp tục dâng cao vượt mức báo động 3, dẫn đến nhiều trục đường, khu dân cư bị nước nhấn chìm.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Từ rạng sáng 17/9, tuyến đường tỉnh 421B đoạn qua địa bàn ngập sâu trong biển nước, giao thông hoàn toàn tê liệt.

Cách đó không xa, xóm Bến Vôi thuộc thôn Cấn Hạ cũng rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng, cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Mặt đường làng thường ngày giờ biến thành dòng nước đục ngầu khiến người dân phải dùng thuyền nhỏ để đi lại.

Nhiều người bất chấp nguy hiểm, lội dòng nước ngập ngang hông hàng trăm mét ra khu vực đầu xóm gom từng thùng mì tôm, thực phẩm khô mang về tích trữ đề phòng nước tiếp tục dâng cao.

Người dân khu vực Bến Vôi bì bõm với dòng nước dâng.

Các em nhỏ lội nước, nép mình trước hiên nhà để tránh mưa.

Trước cảnh nước ngập sát mép thềm, nhiều gia đình phải tất bật đắp bờ bao quanh sân, đồng thời chăng thêm lưới mắt cáo ngoài cổng để ngăn rác thải và bèo tây theo con nước trôi vào nhà.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, tại tuyến đường 421B (đường 81 cũ), vị trí Km11+460 đang ngập sâu tới 90cm, tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập 30cm.

Mực nước này không đảm bảo an toàn lưu thông nên cơ quan chức năng đã ban hành lệnh cấm toàn bộ phương tiện di chuyển qua các điểm ngập. Phương án phân luồng giao thông từ xa cũng được khẩn trương thiết lập.

Tại Km6+700 đường 421B, các phương tiện được điều tiết di chuyển qua Thạch Thán ra cầu Văn Quang, qua Nghĩa Hương rồi rẽ trái về trung tâm Hà Nội hoặc rẽ phải đi Xuân Mai.

Chiều từ Xuân Mai đi theo hướng Quốc Oai ra Đại lộ Thăng Long. Tại Km16+00, lộ trình thay thế hướng từ Xuân Mai đi Quốc lộ 6 sang đường Hồ Chí Minh rồi nhập vào Đại lộ Thăng Long về Quốc Oai.

Trung tá Nguyễn Đình Thanh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 11 cùng Công an xã Kiều Phúc đã trực tiếp túc trực tại hiện trường để cắm biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện quay đầu an toàn.

Do nhiều tài xế chưa kịp nắm bắt lộ trình mới nên vẫn di chuyển vào đường cũ. Hiện, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra liên tục tại xóm Bến Vôi nhằm sẵn sàng hỗ trợ người dân và ứng phó kịp thời với các diễn biến xấu của mưa lũ.

Cấm tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí ngập đường 421B Ngày 17/9, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại một số tuyến đường bị ngập úng, không đảm bảo an toàn trên địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo. Sở cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, một số tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, tuyến đường 421B (đường 81B cũ), đoạn Km11+460 qua khu vực các xã Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát, hiện ngập sâu khoảng 90cm. Tuyến nhánh N1 tại Km11+400 cũng ngập khoảng 30cm. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu cấm tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí ngập trên đường 421B và tổ chức phân luồng từ xa. Cụ thể, tại Km6+700 đường 421B, thuộc xã Quốc Oai, phương tiện được hướng dẫn đi qua Thạch Thán theo đường huyện 01, qua cầu Văn Quang, Nghĩa Hương. Khi đến ngã ba, phương tiện có thể rẽ trái đi Hà Nội hoặc rẽ phải đi Xuân Mai. Các phương tiện từ Xuân Mai đi Quốc Oai và Đại lộ Thăng Long được hướng dẫn lưu thông theo tuyến thay thế này. Tại Km16+000 đường 421B, phương tiện từ hướng Xuân Mai được phân luồng đi theo quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, sau đó ra Đại lộ Thăng Long để di chuyển về Quốc Oai.