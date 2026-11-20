Bóng đá được đông đảo người dân chọn tập luyện thường xuyên. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Sôi nổi tập luyện

Sau hơn một tháng phát động, các đơn vị, địa phương cùng thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của thể dục - thể thao trong đời sống. Từ bóng đá, cầu lông, điền kinh, bóng bàn, quần vợt, pickleball đến các môn võ…, được người dân lựa chọn tập luyện sôi nổi.

Sau khi trải nghiệm một số môn thể thao, anh Nguyễn Văn Hưng (xã Thăng Bình) nhận thấy bản thân phù hợp với môn điền kinh nên duy trì tập luyện mỗi ngày. “Môn thể thao này dễ tập, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sau thời gian chạy đều vào mỗi buổi sáng, không chỉ sức khỏe nâng cao, tinh thần của tôi cũng thoải mái để làm việc hiệu quả hơn”, anh Hưng chia sẻ.

Tại các công viên và địa điểm công cộng, không khí tập luyện và thi đấu thể thao cũng diễn ra sôi động. Ghi nhận ở Làng thể thao Tuyên Sơn, Nhà văn hóa Lao động thành phố (phường Hòa Cường), số người chơi các môn pickleball, quần vợt, bóng bàn, bóng rổ, bóng đá… ngày một đông. Đây cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra các giải đấu, hội thao quy mô lớn thu hút đông đảo vận động viên tham gia tranh tài.

Anh Phan Thế Vinh (phường Ngũ Hành Sơn) chia sẻ: “Tôi thi đấu bóng đá 2 buổi/tuần. Cùng với việc rèn luyện sức khỏe, bóng đá giúp tăng cường giao lưu, gắn kết bạn bè, đối tác. Mục tiêu của tôi là duy trì thói quen vận động với môn thể thao yêu thích này nhằm sống tích cực hơn mỗi ngày”.

Cung thiếu nhi Đà Nẵng cũng tạo điều kiện cho người dân, trong đó có đông đảo trẻ em đến vui chơi thể thao ở hai cơ sở thuộc phường Hòa Cường và Tam Kỳ.

Ông Nguyễn Nhẫn, Giám đốc Cung thiếu nhi Đà Nẵng cho biết, với không gian rộng rãi cùng cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, đơn vị đáp ứng nhu cầu vui chơi thể thao thường xuyên cho người dân và học viên. Các môn thể thao tại cung thu hút đông người tập luyện như cầu lông, cờ vua, bóng bàn, pickleball, bóng rổ…

Người dân tập luyện bóng bàn tại Nhà văn hóa Lao động thành phố. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Đa dạng sân chơi

Để phong trào rèn luyện thể thao đi vào thực chất và phát huy hiệu quả cao nhất, các đơn vị, địa phương cùng thành phố thường xuyên tổ chức giải đấu. Sau thành công của Giải quần vợt Đà Nẵng mở rộng năm 2026, các vận động viên đam mê quần vợt trên địa bàn thành phố sẽ có thêm một sân chơi hấp dẫn.

Trong hai ngày 28 và 29/11, các Câu lạc bộ Quần vợt Đầm Sen, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn phối hợp tổ chức Giải quần vợt nam Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2026. Các nội dung sẽ diễn ra tại sân quần vợt trên địa bàn phường Hội An và Điện Bàn.

Với thông điệp “Kết nối đam mê - Lan tỏa phong trào”, giải hướng đến sân chơi hấp dẫn cho các tay vợt phong trào tranh tài, thể hiện khả năng và nâng cao sức khỏe. Thông qua các trận đấu giúp những người đam mê quần vợt tăng cường kết nối, giao lưu, chung tay lan tỏa phong trào quần vợt trên địa bàn thành phố đến gần hơn với cộng đồng.

Tại phường An Hải, trong hơn một tháng qua kể từ ngày thành phố và địa phương phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, liên tiếp giải đấu diễn ra thành công, mang đến sân chơi bổ ích cho người dân ở các môn pickleball, cầu lông, bóng đá…

Ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải cho hay, phát triển thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng được phường đẩy mạnh triển khai. Cùng với tuyên truyền nâng cao nhận thức, việc thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao sẽ tạo không khí sôi động, mang đến cơ hội để người dân tham gia thi đấu và cổ vũ. Qua đó, hình thành thói quen vận động và tự giác tập luyện thể thao thường xuyên.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, hưởng ứng tích cực của người dân cùng các đơn vị, địa phương là cơ sở để thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào. Thành phố tạo điều kiện tập luyện, đồng thời tăng cường tổ chức giải đấu, tạo sân chơi hấp dẫn cho người dân trong thời gian tới.

Mỗi người hãy chọn cho mình ít nhất một môn thể thao phù hợp; mỗi ngày dành thời gian vận động; mỗi gia đình cùng xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe. Người dân thành phố tích cực hưởng ứng phong trào, biến việc tập luyện thể thao thành nhu cầu tự thân, thành thói quen hằng ngày và thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Đà Nẵng.