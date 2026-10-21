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Sông Thương ngày trở lại

Báo Bắc Ninh
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Sông Thương. Ảnh: Hoàng Tuấn.  

Sông Thương. Ảnh: Hoàng Tuấn.  

Tự bao giờ tên sông

Ngọt ngào như nỗi nhớ

Tự bao giờ tên sông

Cho ai người mắc nợ

Tên sông là nguồn thơ

Heo may mùa chợt đến

Tên sông là đợi chờ

Cánh buồm nâu ngược bến

Ngày về bến sông quê

Nao lòng nghe sóng vỗ

Sông Thương ơi! Sông Thương

Phù sa đôi bờ nhớ

Chiều nhẹ vương lá cỏ

Bóng em mờ trong sương

Sông quê em trở lại?

Thượng nguồn vầng trăng lên

Sông Thương ai đặt tên

Gợi nỗi niềm muôn thuở

Lận đận một đời người

Đêm nằm nghe sóng bủa.

Lê Hoài Minh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/song-thuong-ngay-tro-lai-postid456628.bbg