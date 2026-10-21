Sông Thương ngày trở lại
Tự bao giờ tên sông
Ngọt ngào như nỗi nhớ
Tự bao giờ tên sông
Cho ai người mắc nợ
Tên sông là nguồn thơ
Heo may mùa chợt đến
Tên sông là đợi chờ
Cánh buồm nâu ngược bến
Ngày về bến sông quê
Nao lòng nghe sóng vỗ
Sông Thương ơi! Sông Thương
Phù sa đôi bờ nhớ
Chiều nhẹ vương lá cỏ
Bóng em mờ trong sương
Sông quê em trở lại?
Thượng nguồn vầng trăng lên
Sông Thương ai đặt tên
Gợi nỗi niềm muôn thuở
Lận đận một đời người
Đêm nằm nghe sóng bủa.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/song-thuong-ngay-tro-lai-postid456628.bbg