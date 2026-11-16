Sống thấp thỏm trong chung cư 'chờ sập'

Bất an trong những chung cư xuống cấp

Chung cư Phạm Thế Hiển nằm trên địa bàn phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh) được xây dựng từ năm 1972, gồm ba lô A, B, C với quy mô 4 tầng (một tầng trệt và ba tầng lầu). Công trình có kết cấu khung bê tông cốt thép, tường gạch, hành lang đi chung bao quanh mỗi tầng và hệ thống cầu thang bố trí tại bốn góc.

Qua tìm hiểu thực tế tại chung cư Phạm Thế Hiển, phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc đã ghi nhận nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Tại một số khu vực, các cột bê tông nứt, bong tróc từng mảng để lộ cốt thép bên trong; nhiều vị trí trên tường, trần nhà xuất hiện tình trạng thấm dột, hư hỏng.

Được xây dựng trước năm 1975, chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng) đang xuống cấp nhiều hạng mục, tìm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn đến tính mạng gần 450 hộ dân đang sinh sống tại đây..

Nhiều vị trí như cột nhà, trần nhà ở lô C của chung cư đã bong tróc từng mảng xi măng, trơ khung sắt hoen rỉ, mất an toàn tính mạng cho người dân

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Màu sinh sống ở lô C của chung cư, cho biết điều đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng hư hỏng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gia đình. “Tôi sống ở chung cư này mấy chục năm rồi, bây giờ nhà xuống cấp nhiều lắm. Mỗi khi trời mưa, nước dột từ trên mái nhà xuống tôi phải lấy thau, chậu để hứng. Nhiều cột nhà thì bong tróc bê tông, lộ cả cốt thép nhìn rất sợ, nhất là những lúc mưa to, gió lớn”, bà Màu chia sẻ.

Theo bà Màu, năm ngoái, gia đình bà từng nhận được thông báo liên quan đến việc sửa chữa, xây dựng lại chung cư. Thế nhưng đến nay, bà vẫn chưa thấy công trình triển khai cải tạo và cũng chưa nắm được thời điểm thực hiện cụ thể. “Giờ chỉ mong Nhà nước sớm quan tâm, sửa chữa hoặc xây dựng lại để người dân có chỗ ở an toàn hơn”, bà Màu bày tỏ.

Bà Lê Thị Màu sinh sống ở lô C của chung cư Phạm Thế Hiển đã mấy chục năm cảm thấy lo lắng vì nhiều hạng mục của chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cùng sinh sống tại lô C, ông Đặng Quốc Bình cho biết gia đình ông gắn bó với chung cư Phạm Thế Hiển qua nhiều thế hệ. Chứng kiến chung cư ngày càng xuống cấp, ông hoàn toàn ủng hộ chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư nhằm bảo đảm an toàn cho cư dân.

Tuy nhiên, điều khiến gia đình ông Bình cũng như nhiều hộ dân băn khoăn là phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau khi di dời. Theo ông, người dân cần biết rõ quyền lợi của mình, đặc biệt là mức bồi thường, nơi ở tạm thời và khả năng trở lại sinh sống tại khu vực cũ.

“Đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về mức bồi thường hay phương án tái định cư. Chúng tôi không phản đối việc xây dựng lại chung cư, nhưng mức bồi thường phải thỏa đáng, phù hợp với giá trị thực tế của căn hộ để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống sau khi di dời”, ông Bình chia sẻ.

Ngoài hành lang của lô C chung cư còn xuất hiện tình trạng thấm, dột khi trời mưa lớn.

Ông Bình cũng mong chính quyền địa phương sớm tổ chức các cuộc họp, công khai phương án cải tạo và lắng nghe ý kiến cư dân trước khi triển khai. Theo ông, việc trao đổi trực tiếp sẽ giúp người dân hiểu rõ chủ trương, giải đáp những băn khoăn và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết qua kiểm định, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều hạng mục của chung cư đã cũ kỹ, hư hỏng và xuống cấp.

Trước thực trạng trên, UBND phường Chánh Hưng kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu phương án huy động nguồn lực xã hội hoặc lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp để triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư. Ngoài ra, phường cũng đề xuất định hướng phát triển khu vực này thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao tầng, đồng thời bố trí tái định cư tại chỗ cho những hộ dân chịu ảnh hưởng.

Đẩy nhanh cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, tính đến tháng 10/2026, qua rà soát và kiểm định, Thành phố xác định có 64 chung cư thuộc diện phải di dời, tháo dỡ. Mới đây, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 37696/TTr-SXD-PTĐT tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp.

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã kiểm định và xếp chung cư Phạm Thế Hiển vào nhóm nhà cấp C, tức một số bộ phận kết cấu không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện nguy hiểm cục bộ.

Cụ thể, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác kiểm định lại, đánh giá chất lượng chung cư cũ trong tháng 10/2026. Đối với các chung cư xây dựng trong giai đoạn 1975 - 1994, Thành phố dự kiến hoàn thành việc kiểm định, đánh giá chất lượng trong năm 2027.

Trên cơ sở kết quả kiểm định, cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án xử lý theo từng nhóm công trình. Với những chung cư còn khả năng sử dụng, Thành phố sẽ sửa chữa, nâng cấp và gia cố các hạng mục cần thiết nhằm kéo dài tuổi thọ công trình. Đối với những chung cư nguy hiểm, không còn bảo đảm điều kiện sử dụng sẽ ưu tiên di dời cư dân, tháo dỡ và xây dựng lại theo quy định.

Tuy nhiên, kiểm định chất lượng mới chỉ là bước đầu trong quá trình cải tạo chung cư cũ. Thực tế cho thấy, việc triển khai dự án còn liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp như cơ chế đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, bồi thường, hỗ trợ, bố trí tạm cư và tái định cư.

Đây cũng là những nội dung Sở Xây dựng tập trung rà soát, tham mưu tháo gỡ trong thời gian tới. Đối với các dự án đã có phương án cải tạo nhưng chưa thể triển khai, Thành phố cần làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Một trong những yêu cầu quan trọng là bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cư dân trong suốt quá trình thực hiện. Bởi đối với nhiều gia đình, căn hộ chung cư không chỉ là tài sản có giá trị lớn mà còn là nơi sinh sống, gắn bó qua nhiều thế hệ.

Vì vậy, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần bảo đảm tính minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế. Chính quyền địa phương cũng cần tăng cường đối thoại, giải thích rõ chính sách và tiếp thu những kiến nghị chính đáng của người dân nhằm hạn chế phát sinh vướng mắc.

Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2026 - 2028, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, ưu tiên những công trình nguy hiểm, xuống cấp nghiêm trọng; đồng thời sửa chữa, nâng cấp các chung cư còn khả năng sử dụng.

Nhiều người dân vẫn chọn bám trụ với chung cư có kết cấu già nua, nguy cơ đổ sập luôn chực chờ.

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố sẽ tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương, nhất là trong việc lập phương án di dời, bố trí tạm cư, lựa chọn nhà đầu tư và giải quyết các vướng mắc phát sinh. Việc huy động nguồn lực xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh nhu cầu cải tạo chung cư cũ ngày càng lớn.

Mới đây, tại buổi khảo sát về công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn phường Chánh Hưng và phường Bình Tây, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cũng đã yêu cầu các Sở, nghành, địa phương rà soát tổng thể quy hoạch, bảo đảm phương án cải tạo, xây dựng lại chung cư gắn với chỉnh trang đô thị và phù hợp năng lực hạ tầng; trong đó, cần tính toán đầy đủ hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, công viên, cây xanh, bãi đậu xe, tránh gia tăng áp lực lên khu vực.

Đặc biệt, các địa phương cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cư dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Đối với các trường hợp khó khăn, gia đình chính sách, cần có phương án hỗ trợ phù hợp về tái định cư và an sinh xã hội.