Sống thấp thỏm bên những điểm sạt lở ven sông Trà Khúc

Nhà chỉ còn cách mép sông chưa đầy 2m

Mỗi khi mưa lớn, ông Đinh Banh ở thôn Đồng A, xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi lại dõi theo mực nước sông Trà Khúc để tính đường rời nhà.

Nhiều năm qua, gia đình ông và các hộ ven sông tự trồng tre, cây xanh, đổ đất, xếp đá để giữ bờ. Nhưng sau mỗi mùa mưa lũ, đất vẫn tiếp tục bị nước cuốn đi.

Khu dân cư xã Sơn Linh nằm gần mép sông Trà Khúc.

"Dọc bờ sông, nhiều hộ dân tự trồng tre, cây xanh, đổ đất, xếp đá để chống sạt lở. Tuy nhiên, sau mỗi mùa mưa lũ, bờ sông vẫn tiếp tục bị bào mòn", ông Banh nói.

Nhà anh Đinh Văn Sơn, 45 tuổi, cũng ở thôn Đồng A, hiện chỉ còn cách mép sông chưa đầy 2m. Phần đất phía sau nhà nhiều lần được đổ thêm để gia cố nhưng sau mỗi đợt nước lớn lại tiếp tục bị cuốn trôi.

Người dân tự đổ đất hoặc xếp đá để hạn chế sạt lở.

Theo anh Sơn, có mùa lũ gia đình phải rời nhà 5-6 lần. Nguy hiểm nhất là những lúc nước lên nhanh vào ban đêm.

"Người dân mong các cấp, ngành sớm đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở, đồng thời bố trí khu tái định cư để các hộ trong vùng nguy hiểm có nơi ở ổn định", anh Sơn nói.

Dọc sông Trà Khúc qua thôn Đồng A, nhiều đoạn bờ bị khoét sâu thành "hàm ếch", có nơi để lại vách đất dựng đứng sát khu dân cư. Một số nhà xuất hiện vết nứt rộng 3-5cm, công trình chăn nuôi bị sụp đổ, hư hỏng. Có đoạn, mép sạt lở chỉ còn cách đường dân sinh khoảng 5m.

Có đoạn, mép sạt lở chỉ còn cách đường dân sinh khoảng 5m.

Theo UBND xã Sơn Linh, hiện có 42 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở bờ sông Trà Khúc, hơn 680 hộ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng ngập lụt.

Bà Sang Thị Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh, cho biết đoạn sạt lở qua địa bàn kéo dài khoảng 4km. Trong lúc chưa có kè và khu tái định cư, địa phương đã chuẩn bị phương án đưa người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn khi mưa lớn, nước sông dâng.

Hạ lưu cũng thấp thỏm vì sạt lở

Không chỉ ở Sơn Linh, đoạn bờ sông Trà Khúc qua xóm Khê Nam, xã Tịnh Khê cũng sạt lở kéo dài khoảng 1km, từ chân cầu Cổ Lũy hướng về phía cửa sông.

Tình trạng này đã diễn ra hơn 10 năm, nghiêm trọng nhất sau mùa mưa bão năm 2025. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khoét sâu vào bờ, cuốn trôi hàng chục mét đất của người dân.

Điểm sạt lở bờ sông Trà Khúc tại xóm Khê Nam.

Dọc bờ sông xuất hiện nhiều điểm sụt lún, những vết nứt chạy dài phía sau vườn nhà dân. Có nơi sạt lở ăn sát tường rào, một số hộ phải chủ động chuyển đi nơi khác để bảo đảm an toàn.

Người dân tiếp tục trồng tre, trồng cây dọc mép nước để giữ đất nhưng qua rà soát, khoảng 15.000m² đất tại xóm Khê Nam đã bị sạt lở, bồi lấp.

Người dân xóm Khê Nam trồng tre và cây xanh dọc bờ sông để giữ đất nhưng không thể chống lại sức tàn phá của dòng nước.

Lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê, cho biết địa bàn hiện có hai điểm sạt lở trọng điểm. Trong đó, xóm Khê Nam có 50 hộ bị ảnh hưởng, xóm Gò Đá có 20 hộ chịu tác động trực tiếp.

Trước mắt, xã theo dõi diễn biến sạt lở, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và chuẩn bị phương án di dời dân khi có dấu hiệu mất an toàn.

Về lâu dài, địa phương kiến nghị tỉnh bố trí nguồn vốn xây dựng các tuyến kè kiên cố ven sông Trà Khúc để bảo vệ tính mạng, tài sản và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.