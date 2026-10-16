Sông Thạch Hãn sạt lở nghiêm trọng, người dân thấp thỏm lo mất đất, mất nhà

Sông "nuốt" đất nông nghiệp, đe dọa khu dân cư

Sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị dài khoảng 155km, địa hình có độ dốc lớn, dòng chảy mạnh kết hợp với các nguyên nhân khác khiến nguy cơ sạt lở bờ sông trở nên phức tạp.

Thời gian gần đây, người dân sống dọc hai bên bờ sông Thạch Hãn liên tục sống trong bất an, khi tình trạng sạt lở diễn ra rất nghiêm trọng. Sau mỗi trận mưa lớn, dọc bờ sông Thạch Hãn lại xuất hiện các vị trí bị sạt lở mới, đe dọa đời sống của người dân.

Sạt lở bờ sông Thạch Hãn đọan qua phường Quảng Trị.

Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị, tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn ngày càng diễn biến phức tạp, làm mất đất sản xuất, đe dọa sự an toàn của người dân, nhà cửa và công trình hạ tầng. Các địa phương đã có thống kê, báo cáo tình hình sạt lở gửi Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị.

Tại xã Triệu Phong, bờ Bắc sông Thạch Hãn, đoạn qua khu vực Triệu Thượng cũ, bị sạt lở với chiều dài hơn 5km, ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân và tuyến đường cứu hộ Bạch Đằng.

Sạt lở "nuốt" đất nông nghiệp

Tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, tổng chiều dài bờ sông Thạch Hãn bị sạt lở qua địa bàn xã khoảng 3.350m, ảnh hưởng đến khoảng 215 hộ dân, tập trung tại các thôn Trà Liên, Ái Tử, Nam Long và Bắc Long. Chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm tại các điểm sạt lở, đồng thời, kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống kè gia cố bờ sông.

Người dân ngày càng bất an

Dọc bờ Nam sông Thạch Hãn qua địa bàn phường Quảng Trị, nhiều đoạn bờ sông bị dòng nước khoét sâu nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụp đổ. Tại khu phố Như Lệ, phường Quảng Trị, tình hình sạt lở cũng diễn biến đáng lo ngại. Người dân ven sông phải thấp thỏm lo âu, thường xuyên phải di dời tài sản, người già và trẻ nhỏ khi nước lũ lên. Trước đó vào năm 2022, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua khu phố Như Lệ đã bị sạt lở kéo sập nhà dân, khiến một người thiệt mạng.

Mặc dù một số vị trí đã được đầu tư gia cố, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn do các công trình chưa được xây dựng đồng bộ, đặc biệt một số đoạn qua các khu phố Như Lệ, Tích Tường và Khu phố 1, phường Quảng Trị.

Cần giải pháp cấp bách, đồng bộ

Trả lời Người Đưa Tin, ông Lê Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quảng Trị - cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa phương diễn ra trong nhiều năm. Trong đó, đoạn qua khu phố Như Lệ sạt lở chiều dài khoảng 2km, một số đoạn được gia cố bằng kè nhưng chưa hoàn thiện nên vẫn tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến 55 nhà ở, quán và khoảng 179 nhân khẩu, cùng tuyến đường Nguyễn Hoàng, công trình bến thả hoa Như Lệ và trụ đường dây truyền tải điện 220 kV.

Sạt lở bờ sông Thạch Hãn diễn ra ngày càng nghiêm trọng

Hiện nguồn lực hỗ trợ khắc phục sạt lở vẫn còn hạn chế, chưa đồng bộ, trong khi thiên tai ngày một thường xuyên với cường độ cao.

Trước tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và diện tích đất sản xuất của người dân, địa phương đã tập trung rà soát, tổ chức bố trí tái định cư cho các hộ nguy cơ cao tại Khu tái định cư Bằng Cây Trâm; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, bố trí kinh phí xây dựng kè chống sạt lở nhằm bảo vệ đất sản xuất và giúp người dân ổn định cuộc sống.

Để ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn, trước mắt, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương tiếp tục cắm biển cảnh báo, theo dõi chặt diễn biến sạt lở, chủ động di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm và triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Đồng thời, công tác phòng, chống sạt lở cần được lồng ghép vào quy hoạch phát triển, gắn với kế hoạch đầu tư các công trình bảo vệ bờ tại những khu vực dân cư và hạ tầng trọng yếu.

Sạt lở bờ sông Thạch Hãn gây chết người vào năm 2022.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Lê Quang Lam - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị - cho biết, trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khó lường, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý. Trước mắt, các địa phương cần tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xác định mức độ nguy hiểm tại từng khu vực; cắm biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ cao, đồng thời chủ động di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực sạt lở nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Về lâu dài, cần rà soát các khu dân cư nằm trong vùng sạt lở hoặc có nguy cơ cao để đưa vào chương trình bố trí dân cư phù hợp. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, mức độ ảnh hưởng và tính cấp bách, các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương đề xuất giải pháp xử lý căn cơ đối với từng khu vực, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn lực thực hiện.