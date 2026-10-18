'Song tấu' Kane - Diaz giúp Bayern Munich thắng kiểu tennis

Bayern Munich có màn trình diễn bùng nổ khi tiếp đón RB Leipzig ở vòng 6 Bundesliga 2026/27. Đội bóng của HLV Vincent Kompany nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng áp đảo đối thủ.

Ngay phút 12, Luis Diaz tận dụng đường chọc khe của Joshua Kimmich, thoát xuống dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Diaz, Olise và Kane giúp "Hùm xám" trút mưa bàn thắng vào lưới RB Leipzig - Ảnh: FCBM

Không lâu sau, ngôi sao Colombia tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Aleksandar Pavlovic nhân đôi cách biệt. Đến phút 34, Michael Olise tung cú sút hiểm hóc từ khoảng cách 18m sau đường chuyền của Harry Kane, nâng tỷ số lên 3-0.

Bước sang hiệp hai, Bayern tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở. Phút 47, Diaz hoàn tất cú đúp bằng pha cứa lòng đẹp mắt, khiến thủ môn Maarten Vandevoordt không thể cản phá.

Harry Kane sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 từ đường căng ngang của Nathaniel Brown. Đây cũng là pha lập công đáng nhớ trong trận đấu thứ 100 của tiền đạo người Anh tại Bundesliga.

Diaz chói sáng với cú hat-trick cùng pha kiến tạo - Ảnh: FCBM

Phút 69, Diaz hoàn tất cú hat-trick bằng cú dứt điểm đẳng cấp vào góc xa, đưa Bayern dẫn trước 6-0.

Những phút cuối, Andrija Maksimovic ghi bàn danh dự cho Leipzig, khép lại trận đấu với tỷ số 6-1.

Chiến thắng tưng bừng giúp Bayern Munich vươn lên dẫn đầu Bundesliga, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đại chiến Arsenal tại Champions League.

Ghi bàn

Bayern Munich: Diaz (12', 47', 69'), Pavlovic ( 26'), Olise ( 30'), Kane (52')

Leipzig: Maksimovic (90+1')

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Urbig, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Brown, Kimmich, Pavlovic, Olise, Saibari, Diaz, Kane

Leipzig: Vandevoordt, Klostermann, Orban, Lukeba, Raum, Gruda, Reitz, El Aynaoui, Banzuzi, Nusa, Nkunku