Sông Sumida – dòng chảy trong cấu trúc đô thị Tokyo

Sông Sumida trong cấu trúc đô thị Tokyo

Trong lịch sử phát triển của Tokyo, sông Sumida không đơn thuần là một dòng chảy tự nhiên mà còn là không gian định hình hoạt động kinh tế, giao thương và đời sống cộng đồng.

Dòng sông dài khoảng 23,5 km, chảy qua khu vực đô thị đông dân trước khi đổ ra Vịnh Tokyo, từng giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa và kết nối các khu dân cư. Những cây cầu, bến thuyền và khu phố ven sông góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng của Tokyo.

Sông Sumida nhìn từ trên cao. Ảnh: Trang thông tin thành phố Tokyo

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh trong thế kỷ XX cũng đặt Sumida trước nhiều sức ép. Hoạt động công nghiệp, sinh hoạt và sự mở rộng của đô thị làm gia tăng ô nhiễm, khiến dòng sông có thời kỳ suy giảm giá trị sinh thái và sức hấp dẫn đối với cư dân. Dòng sông từng gắn bó với sự phát triển của thành phố dần bị đẩy ra bên lề đời sống đô thị.

Từ những năm 1980, Tokyo từng bước thay đổi cách tiếp cận, từ kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước đến tăng cường khả năng tiếp cận bờ sông và khuyến khích các hoạt động cộng đồng. Đáng chú ý, không gian ven sông được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ kỹ thuật thủy lợi mà còn như một bộ phận của hệ thống không gian công cộng.

Tuyến đi bộ Sumida River Terrace là một ví dụ. Được hình thành trên hệ thống bờ kè, tuyến này vừa phục vụ yêu cầu bảo vệ bờ sông, vừa tạo không gian cho người dân đi bộ, ngắm cảnh và sinh hoạt ngoài trời.

Phố đi bộ kết hợp với đê chống ngập hai bên bờ sông Sumida. Ảnh: Trang thông tin thành phố Tokyo

Sự thay đổi ấy cho thấy phát triển đô thị ven sông không chỉ là xây dựng những công trình hướng mặt tiền ra phía mặt nước. Quan trọng hơn là tổ chức lại mối quan hệ giữa dòng sông với đường phố, khu dân cư, công viên và các hoạt động kinh tế - văn hóa. Khi người dân có thể tiếp cận bờ sông thuận tiện, dòng sông mới thực sự trở thành một phần của đời sống thường nhật, thay vì chỉ hiện diện như một cảnh quan để ngắm nhìn.

Chống ngập, kết nối giao thông đường thủy

Với Tokyo, phát triển ven sông trước hết phải giải quyết bài toán an toàn. Nhiều khu vực của thành phố nằm trên vùng đất thấp, trong khi Tokyo phải đối mặt đồng thời với nguy cơ lũ, nước dâng do bão và các rủi ro thiên tai khác.

Vì vậy, thành phố duy trì hệ thống đê, tường chắn, cửa ngăn triều, trạm bơm và các công trình kiểm soát nước. Các hạng mục này được tổ chức thành một hệ thống, vừa hạn chế nước từ sông và biển xâm nhập khu dân cư, vừa hỗ trợ tiêu thoát nước khi các cửa ngăn phải đóng.

Nhưng điều đáng chú ý trong cách tiếp cận của Tokyo là công trình chống ngập không được xem như một cấu trúc tách biệt khỏi đô thị. Bờ kè có thể đồng thời tạo nền cho tuyến đi bộ, cây xanh, điểm nghỉ chân và các hoạt động cộng đồng. Từ đó, hạ tầng kỹ thuật được tích hợp vào không gian đô thị thay vì trở thành một ranh giới cứng ngăn cách thành phố với dòng nước.

Sông Sumida trở thành một tuyến giao thông bên cạnh đường bộ và đường sắt. Ảnh: Trang thông tin thành phố Tokyo

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa cực đoan và nước biển dâng, yêu cầu này càng trở nên quan trọng. Các công trình bảo vệ cần được duy trì, nâng cấp và kết hợp với hệ thống cảnh báo, thoát nước, sơ tán. Quy hoạch ven sông vì thế phải bắt đầu từ đánh giá điều kiện thủy văn và mức độ an toàn, trước khi xác định các chức năng đô thị.

Những khu vực có nguy cơ cao cần được kiểm soát về xây dựng; những không gian có thể sử dụng an toàn được khai thác linh hoạt cho cây xanh, đi bộ, thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này giúp tránh tình trạng phát triển công trình trước rồi mới tìm giải pháp xử lý rủi ro sau.

Trên nền tảng an toàn đó, Sumida được khai thác theo hướng đưa dòng sông trở lại hệ thống giao thông và các hoạt động kinh tế - văn hóa của đô thị. Tokyo hiện có các tuyến tàu thủy kết nối Asakusa với Hama-rikyu, bến Hinode và một số điểm đến ven vịnh Tokyo. Tuyến Sumida River Line đưa hành khách đi qua nhiều cây cầu, tạo nên hành trình vừa có chức năng di chuyển, vừa mang giá trị tham quan cảnh quan đô thị. Các dịch vụ tàu thủy khác cũng kết nối những khu vực như Asakusa và Odaiba.

Dù giao thông đường thủy chưa thể thay thế vai trò chủ đạo của đường sắt và đường bộ, phương thức này bổ sung lựa chọn di chuyển và mở ra một cách trải nghiệm thành phố. Khi hành khách đi thuyền qua các cây cầu, quan sát những khu phố ven bờ và tiếp cận các điểm du lịch, bản thân hành trình đó đã trở thành một phần của sản phẩm đô thị.

Điều này cho thấy mặt nước có thể đồng thời là hành lang giao thông, không gian cảnh quan và điểm đến. Bến thuyền vì thế không chỉ phục vụ tàu thuyền mà còn cần được kết nối với đường sắt, xe buýt, đường đi bộ, xe đạp và các không gian công cộng xung quanh.

Bài học về mô hình quản lý tổng hợp

Nếu chống ngập tạo nền tảng an toàn, giao thông đường thủy mở rộng khả năng khai thác mặt nước, thì quản lý tổng hợp là yếu tố giúp các chức năng ấy cùng tồn tại.

Thực tiễn Sumida cho thấy phát triển đô thị ven sông không thể chỉ giao cho một ngành hoặc giải quyết bằng một dự án riêng lẻ. Đó là công việc đòi hỏi sự phối hợp giữa quản lý sông, quy hoạch đô thị, giao thông, môi trường, du lịch và tổ chức không gian công cộng.

Một điểm đáng chú ý là Tokyo từng bước tạo điều kiện để người dân và các tổ chức cộng đồng tham gia khai thác không gian ven sông. Từ năm 2011, một số quy định về sử dụng không gian ven sông được nới lỏng, tạo điều kiện cho các hoạt động như chợ ngoài trời, sự kiện cộng đồng và những hình thức sinh hoạt gắn với tuyến đi bộ Sumida River Terrace.

Nhờ đó, bờ sông không chỉ phục vụ chức năng kỹ thuật mà còn trở thành nơi diễn ra các hoạt động xã hội thường nhật. Đây cũng là một chỉ dấu quan trọng của chất lượng không gian ven sông: một tuyến đường đi dạo dù được đầu tư đẹp đến đâu nhưng thiếu hoạt động, thiếu dịch vụ hoặc khó tiếp cận thì khó có thể tạo nên sức sống lâu dài.

Sông Sumida trở thành một phần quan trọng trong đời sống người dân thành phố Tokyo. Ảnh: Trang thông tin thành phố Tokyo

Từ thực tiễn Sumida, nhiều nhà quy hoạch đã chỉ ra ba nguyên tắc trong quản lý không gian ven sông. Thứ nhất, quy hoạch tổng thể phải đi trước các dự án riêng lẻ. Chức năng của từng đoạn sông cần được xác định rõ, từ bảo vệ khu dân cư, duy trì hành lang thoát lũ đến phát triển giao thông đường thủy, cảnh quan và dịch vụ. Không phải đoạn sông nào cũng cần thương mại hóa hoặc xây dựng công viên quy mô lớn. Mỗi khu vực cần một giải pháp phù hợp nhưng vẫn nằm trong một cấu trúc thống nhất.

Thứ hai là kết hợp đầu tư hạ tầng với quản lý và vận hành lâu dài. Công trình chống ngập, bến thuyền, đường dạo hay công viên đều cần nguồn lực bảo trì và cơ chế phối hợp cụ thể. Giá trị của một không gian ven sông không chỉ được quyết định ở thời điểm hoàn thành xây dựng mà còn ở khả năng duy trì chất lượng và sức sống của nó trong nhiều năm sau đó.

Thứ ba là đặt lợi ích cộng đồng trong quá trình khai thác giá trị kinh tế ven sông. Du lịch và dịch vụ có thể tạo thêm nguồn lực cho đô thị, nhưng không nên làm suy giảm khả năng tiếp cận mặt nước của người dân. Một đô thị hướng ra sông không chỉ có những công trình đẹp bên bờ nước mà còn phải có những không gian để người dân trực tiếp sử dụng, trải nghiệm và gắn bó.

Từ một dòng sông chịu sức ép của công nghiệp hóa và đô thị hóa, Sumida từng bước được đưa trở lại trung tâm đời sống Tokyo. Điều đáng chú ý không nằm ở một công trình riêng lẻ, mà ở quá trình kết nối nhiều chính sách, từ bảo vệ trước thiên tai, cải thiện môi trường, đến phát triển giao thông đường thủy, mở rộng không gian công cộng và khuyến khích cộng đồng tham gia. Sumida vì thế không chỉ là một dòng sông đi qua Tokyo. Dòng sông trở thành một phần của cấu trúc đô thị, nơi hạ tầng, cảnh quan và đời sống cộng đồng cùng hiện diện bên dòng nước.