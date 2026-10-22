Song Seung Hun hội ngộ Lee Dong Wook, người thứ 3 xuất hiện gây chú ý

Song Seung Hun là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam tài tử vẫn duy trì sức hút nhờ diện mạo phong độ cùng phong cách lịch lãm đặc trưng.

Mới đây, Song Seung Hun thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc hội ngộ thân thiết bên Lee Dong Wook tại một sự kiện. Hình ảnh hai nam thần màn ảnh xứ Hàn cùng xuất hiện trong một khung hình nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Song Seung Hun chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Lee Dong Wook, Lee Kwang Soo.

Nhiều người dành lời khen cho diện mạo trẻ trung, phong độ của cả hai, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước màn gặp gỡ của những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Hàn Quốc.

Đáng chú ý, buổi hội ngộ lần này còn có sự góp mặt của diễn viên Lee Kwang Soo. Sự xuất hiện của nam diễn viên khiến khoảnh khắc chung của cả ba càng nhận được nhiều sự chú ý. Nếu Song Seung Hun và Lee Dong Wook nổi tiếng với ngoại hình điển trai cùng hình tượng nam thần màn ảnh, Lee Kwang Soo lại được đông đảo khán giả yêu mến bởi tính cách hài hước, duyên dáng và khả năng tạo tiếng cười trên các chương trình giải trí.

Màn hội ngộ của ba diễn viên đình đám nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Không chỉ thích thú khi chứng kiến những gương mặt nổi tiếng cùng xuất hiện, khán giả còn chú ý đến diện mạo và thần thái của từng người. Qua nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, cả ba đều xây dựng được dấu ấn riêng, từ hình tượng tài tử lịch lãm đến phong cách gần gũi, hài hước.

Bên cạnh khoảnh khắc hội ngộ gây chú ý, cuộc sống và sự nghiệp hiện tại của ba nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Ở tuổi 50, Song Seung Hun vẫn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Anh từng ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Trái tim mùa thu, Hương mùa hè và Phía đông vườn địa đàng.

Những năm gần đây, nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau, cho thấy sự duy trì hoạt động bền bỉ trong ngành giải trí. Năm 2025, anh góp mặt trong bộ phim truyền hình My Troublesome Star. Bước sang năm 2026, Song Seung Hun còn có tên trong dự án điện ảnh The Gardeners.

Song Seung Hun duy trì phong độ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong khi đó, Lee Dong Wook tiếp tục khẳng định vị thế với hình ảnh đa dạng trên màn ảnh. Nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến qua Goblin, Bạn trai tôi là hồ ly và A Shop for Killers. Năm 2025, anh tham gia hai bộ phim truyền hình The Divorce Insurance và The Nice Guy.

Sang năm 2026, Lee Dong Wook trở lại với mùa thứ hai của A Shop for Killers, đồng thời có dự án mới mang tên The Facade of Love. Lịch trình hoạt động cho thấy nam diễn viên vẫn tích cực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, thay vì chỉ gắn bó với hình tượng nam thần lãng mạn quen thuộc.

Lee Dong Wook tích cực đóng phim.

Về phía Lee Kwang Soo, nam diễn viên tiếp tục phát triển sự nghiệp theo hướng song song giữa diễn xuất và chương trình giải trí. Sau khi được yêu mến rộng rãi nhờ Running Man, anh dần xây dựng hình ảnh diễn viên với nhiều dạng vai khác nhau.

Năm 2025, Lee Kwang Soo góp mặt trong các dự án như The Divorce Insurance và The Manipulated. Đến năm 2026, anh tiếp tục xuất hiện trong những dự án truyền hình và chương trình giải trí mới. Khả năng biến hóa giữa các vai diễn cùng nét hài hước đặc trưng giúp nam diễn viên duy trì sức hút riêng trong làng giải trí Hàn Quốc.

Dù lựa chọn những hướng đi khác nhau, Song Seung Hun, Lee Dong Wook và Lee Kwang Soo đều sở hữu lượng khán giả yêu mến đông đảo. Vì vậy, khoảnh khắc ba diễn viên cùng xuất hiện không chỉ thu hút sự chú ý bởi ngoại hình mà còn gợi lại sự quan tâm của người hâm mộ dành cho những gương mặt quen thuộc của màn ảnh xứ kim chi.