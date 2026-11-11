'Song sát' Đình Bắc-Olaha Mạnh Đức ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa

Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) tiếp đón đội khách Đài Bắc Trung Hoa trong trận mở màn giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, được tổ chức trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Màn ra mắt của chân sút nhập tịch Olaha Mạnh Đức là tâm điểm chú ý trong trận giao hữu trên sân Thiên Trường. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Là đội được đánh giá cao hơn, tuyển Việt Nam thể hiện khả năng kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, tiền đạo Olaha Mạnh Đức 'mở tài khoản' bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam với pha dứt điểm cận thành. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Niềm vui của chân sút nhập tịch Olaha Mạnh Đức. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đội khách Đài Bắc Trung Hoa tạo được một số tình huống tấn công đáng chú ý ở cuối hiệp một. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam tiếp tục tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đình Bắc nhân đôi cách biệt sau pha dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau bàn thắng thứ hai, tuyển Việt Nam còn tạo được thêm một số cơ hội nguy hiểm khác nhưng không tận dụng thành công. Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)