Sống ở quê, có nhà riêng, vợ chồng thu nhập 30 triệu đồng nhưng tháng nào cũng tiêu gần sạch tiền

Chi tiêu gia đình luôn là bài toán không dễ cân đối, nhất là khi có con nhỏ và nhiều khoản sinh hoạt phát sinh mỗi tháng. Có những gia đình thu nhập không thấp, nhà cửa đã ổn định nhưng cuối tháng vẫn chẳng để dành được bao nhiêu.

TƯỞNG SỐNG Ở QUÊ SẼ DỄ TIẾT KIỆM, AI NGỜ VẪN TIÊU GẦN SẠCH TIỀN

Câu chuyện của một bà mẹ có hai vợ chồng cùng kiếm 30 triệu đồng mỗi tháng, sống ở quê và nuôi con nhỏ dưới đây là một trường hợp như vậy.

“Em chào các anh chị, mấy hôm trước em có đăng bài than thở về chi phí nuôi bạn nhỏ 4 tuổi nhà em và nhận được rất nhiều tương tác từ các bậc tiền bối. Có người bảo 3 triệu đồng là đủ, người bảo 30 triệu đồng vẫn thiếu... làm em hoang mang quá.

Nghe lời khuyên của mọi người, cuối tuần vừa rồi hai vợ chồng em đã ngồi lại để làm một bảng tổng kiểm kê chi phí sinh hoạt của cả gia đình 4 người (3 lớn, 1 nhỏ). Thu nhập của vợ chồng em là 30 triệu đồng/tháng, nhà chính chủ ở quê không phải thuê mà tiêu hết sạch 85% thu nhập (khoảng 25,5 triệu đồng), chỉ dư đúng 4,5 triệu đồng dắt túi. Các khoản chi nhà em đang phân bổ thành 7 phần.

Khoản thứ nhất là tiền học của con, tiền điện nước, mạng Internet khoảng 4,5 triệu đồng. Khoản này đông người nên vốn đã cao, nay bà nội già rồi hay quên bật quạt, tivi, vòi nước xong đi ra vườn làm, em tắt không kịp nên tiền điện nước tháng nào cũng tăng vọt.

Khoản thứ hai là tiền đi chợ, ăn uống của cả nhà khoảng 7 triệu đồng. Nhà em ăn cơm nhà đơn giản, bạn nhỏ nhà em chưa đầy 4 tuổi nhưng trộm vía cơ địa hấp thụ tốt, hiện tại đã 26kg rồi. Con ăn uống bình thường chứ em không bồi bổ hay sữa ngoại đắt đỏ gì đâu ạ.

Khoản thứ ba là tiền quần áo, đồ chơi của con khoảng 2 triệu đồng. Cái này lỗi lớn là tại cái tay em ngứa tay lướt mạng chốt đơn vô tội vạ, nhiều bộ chưa kịp mặc đã chật hoặc mua về bỏ xó. Nhiều hôm shipper giao đến phải lén lút nhận vì sợ bà nội thấy lại mắng cho.

Khoản thứ tư là tiền giải trí cuối tuần cho con khoảng 2 triệu đồng. Ở quê không có nhiều chỗ chơi nên cuối tuần đèo con lên trung tâm huyện hoặc thành phố đi công viên, khu vui chơi cho con chạy nhảy.

Khoản thứ năm là tiền về ngoại ăn uống cuối tuần khoảng 3 triệu đồng. Tuần nào cả nhà cũng kéo nhau về ngoại chơi, mỗi lần tụ tập ăn uống, mua sắm là em lại đứng ra bao.

Khoản thứ sáu là tiền hiếu hỉ, đám đình, sữa bánh, thuốc men cho bà nội khoảng 4 triệu đồng. Ở quê khoản đám đình cực kỳ nặng, cộng thêm khoản thi thoảng mua sữa, thuốc bổ cho bà lúc trái gió trở trời.

Khoản cuối cùng là chi phí lặt vặt khác (xăng xe đi làm, điện thoại, bột giặt, dầu ăn...) khoảng 3 triệu đồng.

Tính tổng tất tần tật, tháng nào vợ chồng em cũng tiêu hết sạch hơn 25 triệu đồng, chẳng tích lũy được bao nhiêu cho tương lai.

Hôm nay em mang cái bảng chi tiêu tổng này ra để nhờ các bác bắt bệnh giúp em. Ở quê, thu nhập 30 triệu đồng, nhà có sẵn mà tiêu hết 85% thì có phải đang bị lạm phát chi tiêu quá đà không ạ?

Khoản tiền điện nước do bà nội hay quên và tiền em hay ngứa tay chốt đơn Shopee thì có mẹo gì xử lý không các bác? Nhà các bác cũng ở quê tầm 4 người thì tổng chi tiêu một tháng hết khoảng bao nhiêu ạ? Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm!”.

Trong số những ý kiến phản hồi, có người cho rằng gia đình nên bắt đầu từ những khoản chưa thực sự cần thiết.

“Cắt bớt khoản 3, 4, 5 kia đi là được rồi. Quần áo cho con tháng nào cũng mua quá phí phạm. Trẻ còn tầm nay mỗi năm một lớn, bạn không nhất thiết phải mua như vậy, đi chơi cũng không nhất thiết tuần nào cũng đi, về ngoại mà cứ bỏ tiền ra bao vậy thì bao nhiêu cho đủ”.

Một ý kiến khác nhìn vào mức thu nhập 30 triệu đồng và cho rằng đây là khoản khá tốt đối với một gia đình ở quê, nhất là khi đã có nhà riêng. Theo người này, vấn đề không nằm ở những chi phí thiết yếu mà ở cách phân bổ tiền cho các nhu cầu mua sắm, giải trí và những buổi tụ tập gia đình.

“Tiêu hoang quá, Như này 50 triệu đồng cũng hết đó bạn. 30 triệu đồng ở quê là thu nhập cao. Không thuê nhà, con học hành không nhiều mà tiêu thế thì đến lúc có đứa thứ hai lấy đâu ra tiền tiêu? Mục 3, 4, 5 cắt giảm gần hết đi. Với thu nhập đó thì ít nhất phải tiết kiệm được 10 triệu đồng. Nếu vào tay mình sẽ được khoảng 15 triệu đồng ấy”.

Từ trải nghiệm của chính mình, một phụ huynh có con cùng độ tuổi đưa ra cách tiết kiệm khá cụ thể. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn những hoạt động dành cho con, người này chọn mua sắm có kế hoạch, giảm tần suất đến khu vui chơi và chia sẻ bớt chi phí mỗi lần về thăm nhà ngoại.

“Em thấy khoản 3, 4 có thể cắt giảm đầu tiên. Em cũng thu nhập như bác, đã từng tốn kha khá cho các khoản này, con cũng 4 tuổi. Từ 2 tuổi trở đi em cắt giảm mạnh luôn, tăng xin giảm mua.

Quần áo sẽ chỉ mua đầu mùa, trước khi mua sẽ kiểm tra lại tủ đồ xem bộ nào chật, còn mặc được hay không và tính sơ sơ nên sắm khoảng số lượng bao nhiêu. Không mua theo kiểu FOMO nữa, chỉ mua đồ cần thiết.

Đi các khu vui chơi em cũng cắt giảm vì nói thật đi cuối tuần vừa đắt vừa đông, thay vào đó tìm các khu chơi, dã ngoại ngoài trời cho con, đi trung tâm thương mại trước đó là hàng tuần thì giờ tháng 1 - 2 lần là cùng.

Khoản 5 giảm bớt 50%, thay vì bác bao hết thì kêu gọi tài trợ thêm từ các anh chị em.

Khoản 6 thì chắc khó cắt vì ở đâu âu đấy, quê chồng em cũng thấy suốt ngày hội hè đám đình”.

Đồng ý kiến, có gia đình cho rằng chỉ cần điều chỉnh hai khoản quần áo và vui chơi là đã có thể giảm đáng kể áp lực chi tiêu.

“Cắt giảm khoản tiền mua quần áo với đi chơi 4 triệu đồng giảm xuống 1,5 triệu đồng thôi xem sao. Quần áo cần thì hãy mua, đừng mua linh tinh về bỏ phí. Trẻ con tuổi giờ nó đang lớn nhanh.

Nhà mình giờ chỉ mua cái cần thiết thôi. Tháng nhà mình thuê trọ, tiền học hai con lớp 9 và lớp 4, tiền ăn, tiền linh tinh trước hết khoảng 15 triệu đồng. Giờ con học nhiều hơn chắc thêm 1 – 2 triệu đồng nữa. Mình thuê trọ không ở cùng bố mẹ chồng mà không ở quê nên tiền đám giỗ không hết mấy”.

Đa số ý kiến đều cho rằng nên cắt giảm khoản mua quần áo cho trẻ

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH KHI SỐNG Ở QUÊ

Quản lý tài chính gia đình ở quê cũng cần có kế hoạch rõ ràng, thay vì nghĩ rằng chi phí sinh hoạt thấp thì không cần quá chú trọng đến việc cân đối thu chi.

Trước hết, mỗi gia đình nên xác định tổng thu nhập hàng tháng và phân chia ngân sách cho từng nhóm nhu cầu. Những khoản thiết yếu như tiền ăn uống, điện nước, học phí, đi lại và chăm sóc sức khỏe cần được ưu tiên.

Bên cạnh đó, các khoản mua sắm, vui chơi, giải trí và chi tiêu cá nhân cũng nên có giới hạn nhất định. Việc phân chia rõ ràng giúp các thành viên chủ động hơn trong sinh hoạt, đồng thời tránh tình trạng chi tiêu quá tay ở một khoản khiến những nhu cầu khác bị ảnh hưởng.

Một trong những nguyên tắc quan trọng là hình thành thói quen tiết kiệm ngay khi nhận thu nhập, thay vì chờ đến cuối tháng còn dư bao nhiêu mới để dành. Tùy điều kiện kinh tế, mỗi gia đình có thể trích một tỷ lệ phù hợp cho mục tiêu tích lũy.

Khoản tiền này nên được tách riêng khỏi ngân sách sinh hoạt thường ngày để hạn chế việc sử dụng vào những nhu cầu không thực sự cần thiết. Việc duy trì đều đặn, dù số tiền ban đầu chưa lớn, vẫn giúp tạo nền tảng tài chính ổn định về lâu dài.

Đối với các gia đình sống ở nông thôn, tiền hiếu hỉ, cưới hỏi, ma chay, giỗ chạp và thăm hỏi họ hàng, làng xóm cũng là những khoản cần được tính đến khi lập ngân sách. Đây thường là những chi phí khó tránh khỏi và có thể phát sinh bất cứ lúc nào.

Vì vậy, thay vì chờ đến khi có việc mới xoay xở, các gia đình nên dành riêng một khoản dự phòng hàng tháng cho những hoạt động này. Cách làm đó giúp việc duy trì các mối quan hệ xã hội không trở thành áp lực quá lớn đối với tài chính gia đình.

Bên cạnh đó, cần chú ý kiểm soát những khoản chi nhỏ phát sinh thường xuyên. Tiền mua sắm online, quần áo, đồ dùng gia đình, ăn uống bên ngoài hay các hoạt động vui chơi cuối tuần đôi khi không quá lớn trong từng lần thanh toán nhưng có thể cộng dồn thành con số đáng kể.

Trước khi mua sắm, nên cân nhắc mức độ cần thiết, tận dụng những món đồ còn sử dụng tốt và hạn chế mua hàng theo cảm xúc. Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc lên kế hoạch mua quần áo, đồ chơi và đồ dùng học tập cũng giúp tránh lãng phí.

Một vấn đề khác không nên bỏ qua là xây dựng quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ như ốm đau, sửa chữa nhà cửa, phương tiện đi lại hoặc thu nhập bị gián đoạn. Khoản tiền này nên được duy trì riêng biệt, hướng tới mức tương đương 3 - 6 tháng chi phí thiết yếu của gia đình.

Ngoài việc lập kế hoạch, các thành viên trong gia đình cũng cần duy trì thói quen ghi chép và kiểm tra chi tiêu định kỳ. Có thể sử dụng sổ tay, bảng tính hoặc các ứng dụng quản lý tài chính để theo dõi tiền vào, tiền ra mỗi tháng.

Cuối tháng, việc đối chiếu ngân sách dự kiến với số tiền thực tế đã sử dụng sẽ giúp nhận ra những khoản thường xuyên vượt mức và điều chỉnh kịp thời.