Sống ở nơi có sốt rét, người dân cần làm gì để phòng bệnh?

Khánh Hòa đang gấp rút triển khai kế hoạch 100 ngày (tính từ ngày 17/8) xét nghiệm sàng lọc, phòng, chống và loại trừ sốt rét trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Tại các xã có nguy cơ cao mắc sốt rét, nơi có nhiều người đi rừng, ngủ rẫy, lực lượng y tế dự phòng được tăng cường để thực hiện xét nghiệm, hướng dẫn phòng bệnh, với quyết tâm hạn chế tối đa số ca mắc mới.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, chiến dịch 100 ngày phòng, chống sốt rét được triển khai đồng bộ tại các địa bàn trọng điểm, với sự phối hợp giữa ngành y tế, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan.

Sau một thời gian triển khai chiến dịch, thống kê từ ngày 17/8 đến ngày 8/10 cho thấy các tổ điều tra đã tiếp cận và lấy mẫu máu xét nghiệm cho khoảng 1.827 người thuộc nhóm nguy cơ.

Kết quả phát hiện 35 ca dương tính với ký sinh trùng sốt rét. Trong đó, xã Nam Khánh Vĩnh có 18 ca, Tây Khánh Vĩnh có 14 ca, Trung Khánh Vĩnh có 2 ca và Khánh Vĩnh có 1 ca.

Cán bộ y tế lấy mẫu máu người dân để xét nghiệm sàng lọc ca bệnh sốt rét. Ảnh: CDC Khánh Hòa

Để kiểm soát, tiến tới loại trừ sốt rét, ngành y tế và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như thành lập các chốt kiểm soát người dân ra vào rừng và các tổ phối hợp thực hiện xét nghiệm sàng lọc sốt rét tại những khu vực có nguy cơ cao.

Đài truyền thanh các xã Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh và Trung Khánh Vĩnh phát sóng tuyên truyền phòng, chống sốt rét với tần suất 2 lượt/ngày vào các khung giờ cao điểm (sáng sớm và chiều tối), trước khi người dân đi rẫy hoặc sau khi đi rừng về.

Nội dung tập trung thông tin về diễn biến dịch bệnh tại các điểm nóng, cảnh báo mức độ nguy hiểm của ký sinh trùng sốt rét và hướng dẫn người dân nhận biết, chủ động phòng tránh.

Cán bộ y tế đặt bẫy bắt muỗi tại nhà dân trên rẫy. Ảnh: CDC Khánh Hòa

Đồng thời, tờ rơi, áp phích có hình ảnh minh họa sinh động, trực quan được cấp phát đến tận tay các hộ gia đình thuộc nhóm nguy cơ cao, thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy. Nội dung tờ rơi tập trung hướng dẫn chi tiết cách sử dụng võng màn tẩm hóa chất khi ngủ tại nhà rẫy và vận động người dân ký cam kết tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) cho biết, sốt rét là bệnh do ký sinh trùng Plasmodium gây ra, lây truyền qua muỗi Anopheles. Triệu chứng thường gặp gồm sốt, đau đầu, rét run…

Bệnh có thể được điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, nếu diễn tiến nặng có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Theo CDC Khánh Hòa, khi có biểu hiện nghi mắc sốt rét, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm. Khi được xác định mắc bệnh, người bệnh cần điều trị và uống thuốc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Cần lưu ý, thuốc điều trị sốt rét phải được sử dụng đủ liều theo chỉ định để hạn chế nguy cơ tái phát và kháng thuốc.

Để phòng bệnh sốt rét, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao, nơi đã ghi nhận nhiều ca bệnh, người dân cần tích cực tham gia các hoạt động tẩm màn, phun hóa chất diệt muỗi; vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm quanh nhà.

Người dân cần ngủ màn để tránh muỗi đốt truyền bệnh sốt rét. Ảnh: CDC

Người dân cần ngủ màn, nhất là khi đi rừng, ngủ lại rẫy, để tránh muỗi đốt truyền bệnh sốt rét. Đồng thời, có thể sử dụng kem hoặc hương xua muỗi để hạn chế muỗi đốt.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Tôn Thất Toàn, người dân phải luôn ghi nhớ có đi làm trong rừng, trong rẫy thì buộc phải ra khỏi nơi đó trước 17h. Vì sau giờ này, muỗi truyền bệnh sốt rét hoạt động rất mạnh. Đồng thời, nên quản lý chặt chẽ con em mình, không cho các cháu vào rừng, rẫy, nhất là ở những khu vực có nhiều muỗi, vùng có sốt rét.

Kế hoạch triển khai chiến dịch 100 ngày lấy máu xét nghiệm, phát hiện ký sinh trùng sốt rét tại các xã có nguy cơ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thực hiện từ ngày 17/8 đến 24/11. Dự kiến sàng lọc 1.500 người thuộc nhóm nguy cơ tại 8 thôn, gồm: Tà Gộc, Suối Cát, Đa Râm (xã Tây Khánh Vĩnh); Tà Mơ, Giang Biên, Bố Lang (xã Nam Khánh Vĩnh); Ba Cẳng, Cà Thiêu (xã Trung Khánh Vĩnh).