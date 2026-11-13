Sông 'nuốt chửng' 50 mét đất sau một đêm lũ ở Quảng Ngãi

Cận cảnh sông “nuốt” 50 m đất sau một đêm lũ ở Quảng Ngãi. Video: Nguyễn Ngọc

Những ngày qua, tại khu vực cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi﻿), tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về trong đêm 10 và rạng sáng 11/11 đã cuốn trôi hàng chục cây dừa cùng nhiều ngư cụ của người dân.

Cửa Lở là nơi sông Vệ và sông Phước Giang đổ ra biển, với bờ phía nam thuộc xã Long Phụng, bờ phía bắc thuộc xã An Phú. Mưa lớn khiến nước sông dâng cao, dòng chảy khoét sâu vào bờ phía xã An Phú.

Rạng sáng 11/11, bà Trần Thị Đù (74 tuổi, trú thôn Tân Mỹ) giật mình bởi tiếng đất sạt, cây đổ liên tiếp. Bước ra ngoài, bà bàng hoàng nhìn hàng dừa hơn chục năm tuổi bật gốc, trôi theo dòng nước. Chiếc ghe đánh cá cùng ngư cụ của gia đình cũng bị cuốn mất.

“Nước lũ về trong đêm gây xói lở dữ dội. Hàng dừa trồng cách nhà tôi 50 m bị nước cuốn trôi. Bây giờ lũ rút rồi nhưng nước sông vẫn còn chảy mạnh, đất tiếp tục sạt lở chỉ còn cách nhà 20 m”, bà Đù cho biết.

Theo bà Đù, chiều hôm trước, bà vẫn kéo rớ đánh cá như thường lệ. Đến tối, nước lũ bất ngờ đổ về cuồn cuộn. Tiếng đất sạt, cây đổ vang lên khiến bà hoảng sợ, phải hô hoán rồi cõng chồng bị bệnh chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Gần 20 năm sinh sống tại đây, bà Đù chưa từng chứng kiến cảnh bờ sông bị xói lở dữ dội như lần này.

Chỉ trong hai ngày 10 và 11/11, sạt lở đã ăn sâu vào bờ khoảng 50 m. Đến ngày 12 và 13/11, đất vẫn tiếp tục sụt xuống sông, một số cây dừa còn lại bị bật gốc.

Ông Trần Minh Duy Em (trú thôn Tân Mỹ) cho biết khu vực cửa Lở thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ, nhưng năm nay mức độ nghiêm trọng hơn hẳn.

“Mấy năm lũ liên tục mà bờ sông chỉ sạt lở một ít, năm nay mới có đợt lũ đầu tiên mà xói lở﻿ vào bờ tận 50 m. Hàng dừa mấy chục cây bị trôi hết, nếu có lũ nữa thì mấy cái chòi để ngư cụ của chúng tôi chắc cũng không còn”, ông Duy lo lắng.

Theo ông Trần Ngọc Xôn - Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, đợt mưa lũ vừa qua khiến khu vực cửa Lở bị sạt lở rất nặng. Mép nước hiện chỉ còn cách các nhà tạm và nơi cất giữ ngư cụ của người dân khoảng 20–30 m.

“Khu vực này có 2 căn nhà nhưng đây chỉ là nhà tạm của người dân, còn khu dân cư còn cách bờ sông 500 m. Chúng tôi đã bố trí lực lượng túc trực tại đây để sẵn sàng hỗ trợ người dân nếu sạt lở diễn biến phức tạp. Về lâu dài, chính quyền địa phương sẽ kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư kè tại đây”, ông Xôn nói.

Những cây phi lao chỉ còn trơ gốc.

Chính quyền xã An Phú giăng dây cắm biển cảnh báo.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã trực tiếp kiểm tra khu vực Cửa Lở, đoạn giáp xã Long Phụng, nơi xuất hiện một điểm sạt lở.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến sạt lở, khẩn trương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và kiểm soát hoạt động tàu thuyền, không để người dân tiếp cận những vị trí nguy hiểm. Đồng thời, địa phương phải chủ động xây dựng phương án di dời người dân﻿ đến nơi an toàn khi cần thiết, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.