Sống một mình không khó tiết kiệm nếu bạn thay đổi thói quen này

Những đơn hàng nhỏ âm thầm ngốn tiền

Sống một mình mang lại sự chủ động trong sinh hoạt, nhưng cũng khiến nhiều người dễ phụ thuộc vào các dịch vụ tiện lợi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thay vì đi chợ và nấu ăn, không ít người chọn mở ứng dụng giao đồ ăn, đặt một suất cơm hoặc món yêu thích rồi chờ giao đến tận nhà.

Thói quen này ban đầu có vẻ không đáng lo. Một bữa ăn giá vài chục nghìn đồng, cộng thêm phí giao hàng, chưa phải khoản chi quá lớn. Tuy nhiên, nếu mỗi ngày đặt một bữa với tổng chi phí trung bình 80.000 đồng, số tiền sau 30 ngày sẽ lên tới 2,4 triệu đồng.

Con số này còn có thể tăng nếu người dùng thường xuyên đặt thêm cà phê, trà sữa hoặc đồ ăn vặt. Đáng nói, do mỗi lần thanh toán chỉ là một khoản nhỏ, nhiều người không nhận ra tổng chi phí cho đến khi kiểm tra lại lịch sử giao dịch cuối tháng.

Vì vậy, thay vì chỉ cân nhắc giá của từng đơn hàng, người sống một mình nên nhìn vào tổng ngân sách dành cho ăn uống trong cả tháng. Đây là bước đầu tiên để xác định khoản chi nào có thể điều chỉnh.

Tự nấu ăn để giảm chi phí mà không mất quá nhiều thời gian

Để tiết kiệm, không nhất thiết phải từ bỏ hoàn toàn đồ ăn giao tận nhà. Cách dễ duy trì hơn là coi tự nấu ăn như lựa chọn chính, còn đặt món dành cho những lúc thực sự cần thiết.

Các bữa ăn không cần cầu kỳ. Cơm với trứng, thịt và rau xanh, món canh đơn giản hoặc thực phẩm luộc, xào nhanh đều có thể đáp ứng nhu cầu hằng ngày. Người sống một mình cũng có thể chuẩn bị bữa sáng với bánh mì, trứng, sữa hoặc trái cây, tùy khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng.

Một mẹo hữu ích là lên thực đơn trước khi đi chợ, mua lượng thực phẩm vừa đủ dùng trong vài ngày. Cách này giúp hạn chế tình trạng mua quá nhiều rồi để hỏng, đồng thời giảm việc phải đặt đồ ăn vì không biết chế biến món gì.

Nếu lịch trình bận rộn, có thể sơ chế nguyên liệu từ trước hoặc nấu thêm một phần cho bữa tiếp theo. Quan trọng nhất là xây dựng cách ăn uống phù hợp với quỹ thời gian của bản thân, thay vì đặt ra kế hoạch quá phức tạp rồi nhanh chóng bỏ cuộc.

Giảm 2 triệu đồng mỗi tháng, một năm có thêm 24 triệu đồng

Giá trị của việc điều chỉnh thói quen nằm ở số tiền tích lũy theo thời gian. Nếu giảm tần suất đặt đồ ăn và cắt bớt những khoản mua thêm không cần thiết, một người tiết kiệm được 2 triệu đồng mỗi tháng thì sau một năm sẽ có thêm 24 triệu đồng.

Ngay cả khi chỉ tiết kiệm được 1 triệu đồng mỗi tháng, tổng số tiền sau 12 tháng vẫn đạt 12 triệu đồng.

Đây là những phép tính minh họa, không phải mức tiết kiệm chắc chắn dành cho tất cả mọi người. Kết quả thực tế phụ thuộc vào số lần đặt món trước đó, giá thực phẩm, chi phí tự nấu ăn và mức độ điều chỉnh chi tiêu.

Dù vậy, khoản tiền tích lũy được có thể dành cho nhiều mục tiêu thiết thực như xây dựng quỹ dự phòng, chi trả các khoản phát sinh, chăm sóc sức khỏe hoặc bổ sung vào khoản tiết kiệm dài hạn.

Để duy trì kết quả, mỗi người có thể chuyển số tiền tiết kiệm được sang một tài khoản riêng ngay khi nhận thu nhập. Việc tách biệt khoản tiền này giúp dễ theo dõi tiến độ và hạn chế sử dụng vào những nhu cầu không cần thiết.

Đừng để khuyến mãi khiến giỏ hàng đắt hơn

Một nguyên nhân khác khiến chi phí đặt đồ ăn tăng lên là tâm lý muốn tận dụng ưu đãi. Khi ứng dụng yêu cầu đạt mức thanh toán nhất định để được giảm giá hoặc miễn phí giao hàng, người dùng có thể mua thêm đồ uống, món phụ dù không thực sự cần.

Trong trường hợp này, giảm giá chưa chắc đồng nghĩa với tiết kiệm. Nếu số tiền bỏ ra cho những món mua thêm lớn hơn khoản ưu đãi nhận được, tổng chi tiêu vẫn tăng.

Trước khi thanh toán, hãy kiểm tra lại giỏ hàng và loại bỏ những món chỉ được thêm vào vì khuyến mãi. Đồng thời, nên dành vài phút mỗi tháng để xem lại lịch sử giao dịch, xác định số tiền đã chi cho đồ ăn giao tận nhà, đồ uống và đồ ăn vặt.

Khi biết tiền đang được sử dụng vào đâu, việc điều chỉnh ngân sách sẽ dễ dàng hơn.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với sống kham khổ

Không phải lúc nào tự nấu ăn cũng là lựa chọn phù hợp. Trong những ngày làm việc quá bận rộn, sức khỏe không tốt hoặc không có điều kiện chuẩn bị thực phẩm, đặt một bữa ăn vẫn là giải pháp hợp lý.

Vấn đề không nằm ở việc có đặt đồ ăn hay không, mà là liệu khoản chi đó có phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Một đơn hàng giúp tiết kiệm thời gian có thể hoàn toàn xứng đáng; ngược lại, những lần đặt món chỉ vì buồn chán hoặc thói quen có thể là khoản chi nên xem xét cắt giảm.

Quản lý tài chính cá nhân đôi khi không bắt đầu từ việc tăng thu nhập hay tìm kiếm những kênh đầu tư phức tạp. Chỉ cần rà soát lịch sử thanh toán, điều chỉnh một thói quen nhỏ và duy trì đều đặn, mỗi người đã có thể tạo ra thay đổi đáng kể.

Sống một mình vẫn có thể thoải mái tận hưởng những bữa ăn ngon. Điều quan trọng là cân đối giữa sự tiện lợi và khả năng tài chính, để tiền bạc được dành cho những mục tiêu thực sự có ý nghĩa.