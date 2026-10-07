Sống mòn giữa ‘đất vàng’: Bài toán cải tạo tập thể 23 Hàng Bài
Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định pháp luật về nhà ở. Với thông tin này, những hộ dân sống tại tập thể 23 Hàng Bài đang ngày đêm mòn mỏi trông chờ nơi đang sống sẽ sớm cải tạo, xây dựng lại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/song-mon-giua-dat-vang-bai-toan-cai-tao-tap-the-23-hang-bai-421294.htm