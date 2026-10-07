Sống mòn giữa ‘đất vàng’: Bài toán cải tạo tập thể 23 Hàng Bài

Trong quá trình triển khai các công trình, giải phóng mặt bằng từng là một trong những “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến tiến độ, nhất là với hạ tầng giao thông. Thời gian gần đây, nhiều vướng mắc kéo dài đang được tập trung tháo gỡ, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác giải phóng mặt bằng.