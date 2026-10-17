Song Mino (WINNER) có thể phải thực hiện lại 102 ngày nghĩa vụ quân sự

Song Mino (WINNER) có thể phải thực hiện lại 102 ngày phục vụ cộng đồng do vi phạm quy định về nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Xports News.

Vừa qua, Cơ quan Quản lý nhân lực quân sự Hàn Quốc cho biết đang xem xét các thủ tục để yêu cầu Song Mino thực hiện bổ sung số ngày phục vụ cộng đồng tương ứng với thời gian nam ca sĩ vắng mặt không có lý do chính đáng.

Theo cơ quan chức năng, tổng thời gian vi phạm được xác định là 102 ngày. Tuy nhiên, lịch trình và thời điểm Song Mino bắt đầu thực hiện nghĩa vụ bổ sung vẫn chưa được công bố.

Trước đó, ngày 1.10, Tòa án quận Tây Seoul tuyên phạt thành viên nhóm WINNER 1 năm tù, cho hưởng án treo 2 năm vì vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Do Song Mino không nộp đơn kháng cáo trong thời hạn quy định, bản án sơ thẩm đối với nam ca sĩ đã có hiệu lực pháp luật.

Trong khi đó, người phụ trách quản lý quá trình thực hiện nghĩa vụ của Song Mino đã kháng cáo phán quyết của tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Song Mino bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự dưới hình thức phục vụ cộng đồng từ tháng 3.2023 đến tháng 12.2024 tại hai cơ sở ở Seoul.

Trong khoảng thời gian này, nam ca sĩ bị xác định nhiều lần tự ý vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Đáng chú ý, riêng tháng 7.2024, Song Mino chỉ có mặt tại nơi làm việc 4 trong tổng số 23 ngày theo lịch phân công.

Tổng cộng, số ngày vắng mặt không phép của nam nghệ sĩ lên tới 102 ngày, trở thành căn cứ quan trọng trong quá trình điều tra và xét xử.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhấn mạnh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cơ bản của công dân Hàn Quốc. Những hành vi không tuân thủ quy định trong quá trình phục vụ đều phải được xem xét, xử lý theo pháp luật.

Tuy nhiên, tòa án cũng cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc Song Mino thừa nhận hành vi vi phạm, bày tỏ sự ăn năn và tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ trước khi quyết định cho hưởng án treo.

Sau phán quyết, ngày 9.10, Song Mino đăng tải bức thư viết tay trên mạng xã hội để gửi lời xin lỗi. Anh thừa nhận những quyết định thiếu trách nhiệm trong quá khứ, đồng thời bày tỏ sự hối hận vì những sai phạm của mình.

Nam ca sĩ khẳng định sẽ không né tránh trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện những nghĩa vụ còn lại.

Đáng chú ý, Song Mino từng được xác nhận hoàn thành thời gian phục vụ cộng đồng vào ngày 23.12.2024. Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến những ngày vắng mặt không phép khiến anh tiếp tục phải đối diện với các thủ tục pháp lý, dù thời hạn phục vụ ban đầu đã kết thúc.

Những diễn biến này cũng ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật của Song Mino. Trong khi nam ca sĩ giải quyết các vấn đề pháp lý, nhóm WINNER vẫn tiếp tục hoạt động với ba thành viên Kang Seung Yoon, Kim Jin Woo và Lee Seung Hoon.

Tháng 5.2025, YG Entertainment thông báo WINNER tổ chức concert đầu tiên sau hơn ba năm, nhưng Song Mino không có tên trong đội hình biểu diễn.

Sang năm 2026, nhóm tiếp tục góp mặt tại các sự kiện âm nhạc và kỷ niệm 12 năm ra mắt vào tháng 8.

WINNER chính thức ra mắt năm 2014 dưới sự quản lý của YG Entertainment, được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Really Really, Empty và Love Me Love Me.

Hiện khả năng Song Mino phải thực hiện lại 102 ngày phục vụ cộng đồng đang được cơ quan chức năng Hàn Quốc xem xét theo quy trình. Trong khi WINNER duy trì hoạt động với đội hình ba thành viên, thời điểm nam ca sĩ trở lại các hoạt động chung vẫn chưa được xác định.