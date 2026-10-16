Song Mino cuối cùng vẫn phải nhập ngũ trở lại

Song Mino của nhóm Winner, người bị kết tội đào ngũ không phép trong 102 ngày khi đang làm nhiệm vụ xã hội, sẽ phải thực hiện lại nghĩa vụ quân sự. Sau khi bản án treo được xác nhận, Mino hiện đang trong tình thế phải bù lại khoảng thời gian đã không phục vụ bình thường.

Theo Cục Quản lý Nhân lực Quân đội ngày 16/10, Song Mino sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự lại sau khi phán quyết sơ thẩm về tội vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự được hoàn tất: “Chúng tôi đang xem xét thời gian thực hiện nghĩa vụ cụ thể, đơn vị thực hiện và lịch trình trong tương lai dựa trên phán quyết. Chúng tôi dự định sẽ thông báo cho Song Mino về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự lại sau khi các thủ tục liên quan được hoàn tất”.

Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự lại được tiến hành riêng biệt với hình phạt hình sự. Điều này là do thời gian đào ngũ do cán bộ xã hội quản chế không được tính là ngày nghĩa vụ quân sự bình thường. Trước đó, Cục Quản lý Nhân lực Quân đội đã ban hành chính sách nêu rõ rằng sau khi bản án của Song Mino được tuyên, anh ta sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự lại tương ứng với số ngày vắng mặt không phép. Theo đó, dự kiến ​​sẽ là 102 ngày thực hiện nghĩa vụ quân sự lại, nhưng thời gian cụ thể và đơn vị bố trí vẫn chưa được xác định.

Song Mino bị truy tố về tội vắng mặt không lý do chính đáng trong tổng cộng 102 ngày, khi đang làm công tác xã hội tại Tổng Công ty Quản lý Cơ sở vật chất quận Mapo và các tiện ích công cộng ở Seoul, từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Con số này tương đương gần một phần tư tổng số ngày làm việc bắt buộc khoảng 430 ngày của anh.

Thẩm phán Seong Jun-gyu thuộc Tòa án Hình sự số 10 khu vực Tây Seoul đã tuyên án Song Min-ho một năm tù giam, hoãn thi hành án hai năm, tại phiên tòa tuyên án diễn ra vào ngày 1/10. Tòa án chỉ ra rằng, vì nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ cơ bản của công dân, trực tiếp liên quan đến sự tồn tại và an ninh của nhà nước, nên các công tác xã hội cũng phải thực hiện nghĩa vụ này một cách trung thực.

Tuy nhiên, khi tuyên án, tòa án đã xem xét việc Song Mino thừa nhận các cáo buộc và bày tỏ sự hối hận, sức khỏe của anh không tốt trong thời gian phục vụ, và anh đã bày tỏ ý định sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quân sự còn lại một cách trung thực. Do cả Song Mino lẫn bên công tố đều không kháng cáo, phán quyết sơ thẩm đã được giữ nguyên.

Trước khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, Song Mino đã đăng tải một lời xin lỗi viết tay trên mạng xã hội vào ngày 9/10. Anh xin lỗi những người trẻ tuổi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự một cách trung thực và người hâm mộ, thừa nhận lỗi lầm của mình. Đặc biệt, anh viết: “Tôi cảm thấy xấu hổ và hối hận về những lựa chọn thiếu trách nhiệm trong quá khứ. Tôi sẽ không trốn tránh những sai lầm ngu ngốc của mình mà sẽ suy ngẫm về chúng. Tôi sẽ trung thực thực hiện các thủ tục và nhiệm vụ còn lại. Tôi sẽ không quên sự việc này, mà sẽ khắc ghi nó trong lòng và sống với thái độ có trách nhiệm hơn”.

Với quyết định tái nhập ngũ này, vụ tranh cãi xung quanh nghĩa vụ quân sự của Song Mino đã vượt qua giai đoạn xét xử hình sự và bước vào giai đoạn thực thi nghĩa vụ thực tế. Song Mino, người đã xuất ngũ vào tháng 12/2024, dự kiến ​​sẽ được điều động đến một cơ sở quân sự để hoàn thành các nghĩa vụ còn lại. Vì thời gian và thời hạn cụ thể của việc tái nhập ngũ vẫn chưa được xác định, điều này dự kiến ​​sẽ trở thành một yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến lịch trình tương lai của anh trong ngành giải trí.