Sông Lũy tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp

Nông dân xã Sông Lũy thu hoạch lúa

Những mô hình khuyến nông xanh

Từ diện tích sản xuất hằng năm trên 12.000 ha, Sông Lũy có hệ thống nước tưới thủy lợi đầy đủ, năm nay đã xuất hiện những cánh đồng lúa chất lượng cao trĩu hạt, những vườn mì tươi tốt kháng sâu bệnh, hay mô hình chăn nuôi mới an toàn sinh học... Đây chính là những mô hình khuyến nông điển hình được Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sông Lũy triển khai.

Từ thế mạnh sản xuất nông nghiệp lâu đời, mở đầu cho hành trình đổi mới trong chuyển đổi là mô hình sản xuất lúa chất lượng cao với giống lúa Bắc Thịnh, được triển khai quy mô 0,5 ha tại hộ ông Hà Minh Tuấn, thôn Hòa Bình. Theo đó, phương thức canh tác sạ lan với lượng giống 120 kg/ha từ những ngày đầu tháng 6/2026, cùng với mức hỗ trợ của Nhà nước 70% giống, 50% vật tư. Đến nay, những thửa ruộng thí điểm đã chín rộ và thu hoạch với năng suất khá cao. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương đánh giá, nhân rộng trong các vụ mùa tới, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo và cải thiện thu nhập cho người dân.

Cùng thời điểm, tại thôn Bình Nghĩa và Bình Nhơn, mô hình trình diễn thâm canh mì an toàn dịch bệnh với giống HN1 được 1 ha cũng đang vươn mình xanh tốt sau hơn 3 tháng xuống giống. Từ đó, hướng đến mục tiêu áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, sử dụng giống sạch bệnh để chặn đứng mối lo về dịch bệnh, đặc biệt là bệnh khảm lá.

Điểm nhấn sinh động và sáng tạo trong bức tranh khuyến nông năm nay là mô hình Nuôi gà ta lai nòi an toàn sinh học tại thôn Phan Tiến và Hòa Bình với quy mô 1.400 con/6 hộ tham gia. Sau gần 3 tháng chăm sóc, đàn gà hiện phát triển khỏe mạnh với trọng lượng bình quân khoảng 0,8 kg mỗi con.

Ông Hoàng Thiên Thắng, thôn Hòa Bình nuôi gà theo mô hình an toàn sinh học

Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh

Ông Hoàng Thiên Thắng - Tổ Tú Sơn, thôn Hòa Bình, một trong những hộ nuôi gà theo mô hình với 300 con chia sẻ: “Tận dụng nguồn phụ phẩm rau, củ, quả sẵn có, hộ nuôi dùng làm thức ăn để nuôi sâu canxi, tạo ra nguồn bổ sung giàu đạm và khoáng chất tự nhiên cho đàn gà. Qua đó, giúp giảm thiểu lượng rác thải hữu cơ ra môi trường, tiết kiệm chi phí mua thức ăn công nghiệp và tăng chất lượng gà thương phẩm”.

Ông Nguyễn Đắc Chí - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sông Lũy cho biết: “Kết quả bước đầu từ mô hình nuôi gà tuần hoàn đang mở ra hướng đi đầy triển vọng sản xuất tiết kiệm, thân thiện với môi trường và mang lại sinh kế ổn định cho nhà nông”.

Ông Đinh Lê Đức Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Sông Lũy đánh giá, hiện địa phương đẩy mạnh hỗ trợ nông dân kết nối, tiếp cận với các dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh. Cùng với đó, tăng cường kết nối kinh tế, mở rộng quảng bá các sản phẩm lợi thế của địa phương.

Giống lúa mới Bắc Thịnh được triển khai theo mô hình khuyến nông tại xã Sông Lũy vụ hè thu 2026

Một trong những giải pháp quan trọng từ nay đến cuối năm được xã Sông Lũy xác định là tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế... Trong đó, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, hình thành thương hiệu sản phẩm lợi thế địa phương đạt OCOP. Song song đó, khuyến khích phát triển dự án trang trại, gia trại, quản lý chặt chẽ dịch bệnh gắn bảo vệ môi trường, phù hợp với quy hoạch; thu hút các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chăn nuôi, chế biến, bảo quản nông sản; chủ động dự trữ và đa dạng hóa nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại chỗ nhằm giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, góp phần vào cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại địa phương.