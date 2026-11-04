Sông Lũy chăm lo quyền lợi cho học sinh DTTS

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Sông Luỹ

Đoàn đã khảo sát tại Trường Tiểu học Sông Lũy, Trường Tiểu học và THCS Phan Tiến, làm việc với UBND xã nhằm đánh giá kết quả triển khai các chính sách trong 2 năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo báo cáo, hiện toàn xã có 5 trường học với 108 lớp, 3.127 học sinh, trong đó 1.070 học sinh DTTS, chiếm 34,2%. Thời gian qua, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.

Chủ tịch UBND xã Sông Lũy Khuê Khúc Kỷ Nguyên báo cáo tại buổi làm việc

Trong 2 năm học, toàn xã có 1.209 lượt học sinh được thụ hưởng chính sách với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng. Riêng năm học 2025 - 2026, có 317 học sinh được hỗ trợ gần 20.000 kg gạo. Các chính sách bảo hiểm y tế, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được triển khai đầy đủ.

Bên cạnh đó, địa phương đã vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng hơn gần 200 suất quà, trị giá 80 triệu đồng cho học sinh DTTS vượt khó. Công tác giải ngân đạt 100% dự toán, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh DTTS đạt trên 98%.

Đoàn Giám sát làm việc tại Trường Tiểu học và THCS Phan Tiến

Bên cạnh kết quả đạt được, UBND xã Sông Lũy cho biết công tác rà soát hồ sơ vẫn còn khó khăn, việc kiểm tra định kỳ chưa được tổ chức. Địa phương kiến nghị cấp trên tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí, tăng cường tập huấn nghiệp vụ và hỗ trợ chuyển đổi số trong giáo dục vùng đồng bào DTTS.

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Qua giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đa Cát Vinh ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của UBND xã Sông Lũy và tinh thần trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong thực hiện chính sách đối với học sinh DTTS. Những kết quả đạt được góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình học sinh, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, duy trì sĩ số.

Một góc xã Sông Luỹ nhìn từ trên cao

Chia sẻ những khó khăn về đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là tình trạng thiếu nhân lực, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; đồng chí đề nghị địa phương chủ động phân công công việc phù hợp, tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật biến động đối tượng thụ hưởng, không để bỏ sót học sinh đủ điều kiện; đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách mới của tỉnh, bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đầy đủ, công khai, minh bạch và kịp thời.

Trên cơ sở các nội dung được chỉ ra qua giám sát, UBND xã Sông Lũy nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác rà soát hồ sơ, kiểm tra và quản lý kinh phí. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh DTTS, góp phần tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường, học tập và phát triển, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS.