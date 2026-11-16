Song Luân mắc sai lầm khi thay thế Trấn Thành

Sau đêm 3 Tinh hà “say hi” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, một số vấn đề trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Khán giả phản ánh tình trạng tổ chức bất cập, dẫn đến cảnh xô đẩy. Thậm chí, khoảng 30 phút sau khi chương trình bắt đầu, người xem ở khu vực SVIP và VIP vẫn chưa được ổn định chỗ ngồi. Ý tưởng đưa ngựa lên sân khấu cũng gây tranh cãi, nhất là khi Pháp Kiều để lộ vẻ hoang mang, lo lắng.

Trong bối cảnh đó, đêm diễn thứ 4 tiếp tục diễn ra tại VEC tối 15/11, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Tuy nhiên, sức hút của chương trình có phần giảm so với 3 đêm trước. Điều đó thể hiện qua tình hình bán vé. Đến chiều cùng ngày, chỉ vài giờ trước khi chương trình chính thức diễn ra, các hạng vé Sky Lounge, VIP A, VIP B và CAT 2A vẫn còn được mở bán.

Dù vậy, xét về quy mô dàn dựng, Tinh hà “say hi” trong 2 ngày 14-15/11 vẫn cho thấy mức độ đầu tư đáng kể so với những concert trước thuộc cùng vũ trụ nói riêng cũng như sự kiện âm nhạc Việt nói chung. Sân khấu, bối cảnh và đạo cụ được chuẩn bị công phu, hướng đến một chương trình giải trí quy mô lớn, hiện đại, tầm vóc quốc tế. Đặc biệt, thiết kế gồm 2 sân khấu chính và phụ, trong đó sân khấu phụ đặt giữa các khu vực khán giả, giúp người xem ở nhiều vị trí có cơ hội theo dõi nghệ sĩ ở khoảng cách gần.

Sau những phản ứng ở đêm 3, ê-kíp cũng có những điều chỉnh đáng kể trong khâu tổ chức. Ý tưởng đưa ngựa lên sân khấu được loại bỏ, góp phần tránh lặp lại tranh cãi trước đó.

Hình ảnh trong đêm thứ 4 của chuỗi concert Tinh hà "say hi". Ảnh: NSX.

Song Luân lúng túng khi thay Trấn Thành

Đúng 18h30, chương trình mở màn bằng ca khúc chủ đề Together We Shine có tiết tấu sôi động, trẻ trung. Đêm nhạc kéo dài gần 5 tiếng, nhưng không phải toàn bộ thời lượng đều dành cho biểu diễn. Những phần giới thiệu, quảng bá và tặng quà từ nhãn hàng chiếm khoảng thời gian đáng kể, đôi khi gượng gạo, dài dòng, ảnh hưởng phần nào đến nhịp độ chương trình.

Đáng nói, sau tiết mở màn là Together We Shine rồi màn hát karaoke tạo không khí hào hứng, khán giả phải chờ đợi gần 20 phút để chờ các anh trai giao lưu, quảng bá nhãn hàng hay nói về việc buitruonglinh vừa bị loại ở Ca sĩ mặt nạ trước khi chương trình trở lại với các tiết mục âm nhạc.

Song Luân dẫn dắt chương trình khi thiếu vắng Trấn Thành. Ảnh: NSX.

Không có Trấn Thành, 24 anh trai, đặc biệt là Song Luân, phải đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Vốn không phải MC chuyên nghiệp, lại ít kinh nghiệm dẫn dắt trong một chương trình lớn với thời lượng lên tới gần 5 tiếng nên Song Luân gặp khó khăn. Các màn giao lưu của anh hay cả các anh trai khác đôi lúc trở nên gượng gạo và thiếu điểm nhấn. Song Luân thậm chí gọi nhầm tên Đặng Hồng Hải thành Phạm Hồng Hải.

Nam ca sĩ thậm chí thừa nhận bản thân không còn nội dung nào để giới thiệu tiết mục Xoay vòng. Song Luân hài hước giải thích các thành viên đùn đẩy trách nhiệm nên cuối cùng anh phải đảm nhận công việc này. Song Luân còn tiết lộ đã mất ngủ vì suy nghĩ cách tạo mảng miếng cho chương trình.

Để khỏa lấp khoảng trống khi thiếu Trấn Thành, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị bối cảnh sân khấu, ê-kíp cũng sử dụng các video hài hước xen giữa những phần trình diễn. Tuy nhiên, giải pháp này chưa thực sự giúp chương trình duy trì nhịp độ. Bên cạnh đó, sự cố micro khiến một số phần giao lưu chưa trọn vẹn.

Điểm sáng ở những tiết mục trình diễn

Tương tự các concert trước thuộc vũ trụ “say hi”, Tinh hà “say hi” thiên về tính giải trí, thay vì xây dựng một mạch nội dung xuyên suốt. Chương trình tạo sức hút bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, bối cảnh và đạo cụ sân khấu hoành tráng, được đầu tư công phu, mãn nhãn. Các bối cảnh được sắp xếp chỉn chu, phù hợp với concept tiết mục. Chẳng hạn Pháp Kiều đu dây ở tiết mục Một người như thế có concept rạp xiếc, team Dương Domic đu dây trên bàn trượt ở phần trình diễn Người trên dây...

Nhiều tiết mục khác được đầu tư ấn tượng về mặt dàn dựng như 50 Cuộc gọi nhỡ với màn đốt ma nơ canh hay Thêu hoa dệt gấm được xây dựng thành một đám cưới. Những chi tiết này giúp các phần trình diễn có thêm điểm nhấn, thỏa mãn trải nghiệm thị giác cho khán giả.

Nhìn chung, các tiết mục kết hợp âm nhạc bắt tai, trẻ trung với vũ đạo đồng đều, đẹp mắt. Dù vậy, chất lượng biểu diễn vẫn chưa hoàn toàn đồng đều. Tình trạng hát đè và việc ca sĩ hát không rõ lời vẫn xuất hiện.

Trong một concert đặt nặng yếu tố trình diễn, những nghệ sĩ có lợi thế về vũ đạo, ngoại hình và khả năng làm chủ sân khấu như Cody Nam Võ hay CONGB trở thành điểm sáng. Họ gây chú ý nhờ phong thái tự tin, kỹ năng hát nhảy tương đối đồng đều. Hai giọng ca góp mặt ở cả những tiết mục sôi động lẫn ballad. Qua đó, họ chứng tỏ bản thân không chỉ nhảy, trình diễn tốt mà còn đảm bảo yếu tố giọng hát cho những bản nhạc cảm xúc, đòi hỏi sự nội lực. Việc được bố trí thêm những đoạn nhảy solo cũng giúp các nghệ sĩ phô diễn thế mạnh cá nhân. Đáng chú ý, CONGB còn có tiết mục solo cùng dàn Best5.

CONGB và Cody Nam Võ thu hút sự chú ý bằng kỹ năng trình diễn. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, buitruonglinh, Xuân Định K.Y, Kim Long và Ali Hoàng Dương tạo dấu ấn bằng thế mạnh giọng hát. Chất giọng đẹp, nội lực cùng những đoạn lên nốt cao giúp họ có những khoảnh khắc nổi bật giữa không khí sôi động của concert.

Ngược lại, một trường hợp đáng tiếc là Jaysonlei. Dù đã đi đến chung kết, nam nghệ sĩ lại có thời lượng xuất hiện trong đêm diễn thứ 4 rất ít ỏi. Ngoài tiết mục 50 Cuộc gọi nhỡ, anh gần như vắng mặt trong phần lớn nửa đầu chương trình. Phải đến khi các tiết mục của 2 liên quân ở Live Stage 3 được trình diễn, Jaysonlei mới có thêm cơ hội xuất hiện trước khán giả. Nhưng đây thực tế là tiết mục dành cho 2 liên quân nên ca sĩ nào cũng được xuất hiện, chứ không riêng Jaysonlei.

Nhìn tổng thể, đêm 4 Tinh hà “say hi” cho thấy nỗ lực điều chỉnh của ê-kíp sau những tranh cãi ở đêm trước. Quy mô sân khấu và chất lượng dàn dựng vẫn là lợi thế lớn của chương trình. Tuy nhiên, những hạn chế trong kịch bản, khả năng dẫn dắt và cách phân bổ đất diễn cho nghệ sĩ cho thấy concert vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện để trải nghiệm của khán giả được trọn vẹn hơn.