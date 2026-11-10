Sóng lớn, phương tiện vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động

Dừng hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy nối đất liền với Lý Sơn

Ngày 10/11, Giám đốc Ban quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hữu Đoan cho biết, do mưa lớn kéo dài, biển động mạnh, không đảm bảo an toàn cho tàu khách và tàu vận tải nhỏ hoạt động trên tuyến đường thủy Sa Kỳ - Lý Sơn, vì thế đơn vị đã có thông báo tạm dừng các hoạt động vận tải trên tuyến.

Do biển động, các tàu khách tạm dừng hoạt động nên khu vực nhà ga Cảng Sa Kỳ khá vắng vẻ trong ngày 10/11.

Ghi nhận cho thấy, tại khu vực cảng Sa Kỳ, các hoạt động liên quan như đưa đón hành khách, mua bán khá im ắng. Các quầy bán vé không có người trực. Tại khu vực bến cảng, nhiều tàu khách, tàu hàng được neo đậu quanh tàu cập bến.

Khu vực tàu hàng bốc dỡ hàng hóa cũng tương tự. Các chủ tàu thường xuyên kiểm tra dây neo, sóng biển để có biện phải neo, gia cố tàu phù hợp tránh bị sóng đánh đứt neo.

Theo Ban quản lý cảng Quảng Ngãi, ghi nhận vùng biển trên tuyến có nhiều cột sóng cao xuất hiện. Theo đó, qua đo đạc cho thấy sóng biển cao từ 1,9-2,2m, có thời điểm cao hơn. Mức gió đo được biển giật cấp 6 trở lên trong khi các tàu cao tốc chở khách trên tuyến không được phép hoạt động trong điều kiện không đảm bảo an toàn.

Vì thế, đơn vị thông báo tạm dừng hoạt động vận tải trên tuyến trên các phương tiện thông tin như Webside của đơn vị, các trang mạng xã hội để các chủ tàu và người dân, du khách nắm bắt lựa chọn lịch trình di chuyển phù hợp.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đang có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao từ 3-5m. Trong điều kiện mưa giông có thể có những cột sóng cao đến 5m.

Trên Webside của Ban quản lý cảng về lịch chạy tàu cho thấy, trong các ngày 10 và 11/11, không có phương tiện nào hoạt động. Riêng ngày 12/11 có 2 phương tiện gồm Supper 2 Biển Đông và An Vĩnh Express đăng ký chạy tàu ở các khung giờ sáng, trưa và chiều cho cả hai chiều ra vào vào đất liền. Tuy vậy, lượng vé bán ra vẫn lác đác chưa đến 20%.

Các tàu cao tốc chở khách neo đậu quanh khu vực cầu cảng cảng Sa Kỳ trong thời gian tạm dừng hoạt động do sóng lớn.

Ông Trần Đình Xem, chủ đôi tàu cao tốc Supper Biển Đông và Supper 2 Biển Đông cho biết, doanh nghiệp tuân thủ các quy định của Ban quản lý cảng về điều kiện hoạt động tàu. Thế nên, với điều kiện thời tiết hiện tại chúng tôi dừng tất cả các hoạt động để đảm bảo an toàn cho chính đơn vị và hành khách.

Tương tự, hoạt động vận tải tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé cũng dừng chạy tàu. Theo lịch trình đăng ký của các chủ tàu để hoạt động trên tuyến, ghi nhận cho thấy 10 ngày liên tục từ 10 - 21/11, chưa có chuyến tàu đăng ký khai thác.

Đảm bảo an toàn chạy tàu là trên hết

Theo dự báo của ngành chức năng và công tác đo đếm cấp gió, sóng biển cho thấy, hiện tại biển giật cấp 6, sóng cao từ từ 2,2m trở lên. Trong các ngày 11 và 12/11, thời tiết trên biển vẫn diễn biến phức tạp, dù cấp gió đã giảm, song sóng biển vẫn còn rất cao ở mức dự báo từ 1,4 - 1,9 m nên Ban quản lý cảng yêu cầu dừng các hoạt động vận tải khách.

Theo ông Nguyễn Hữu Đoan, dù nhu cầu đi lại của người dân và du khách rất lớn, song công tác đảm bảo an toàn chạy tàu vẫn là trên hết, vì thế việc tàu có xuất bến được hay không phụ thuộc lớn vào thời tiết trên biển. Đơn vị kiên quyết không sắp lịch chạy tàu và cấp phép cho phương tiện rời bến trong điều kiện biển động, sóng lớn.

Được biết, hoạt động vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại hiện có 7 phương tiện tàu cao tốc hoạt động với công suất vận chuyển trung bình khoảng 1.500 lượt khách/ngày. Cao điểm, đội tàu này có thể vận chuyển gần 3.000 lượt/ngày, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách ra vào đảo Lý Sơn. Tuy vậy, phần lớn các phương tiện này có năng lực hoạt động trong điều kiện gió cấp 5 trở lại nên khi biển động các hoạt động vận tải phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Khi điều kiện thời tiết trên biển thuận lợi, Ban quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi sẽ cho phép các tàu hàng, tàu khách hoạt động trở lại.

Ông Đoan cho biết thêm, từ ngày 13/11, theo dự báo gió biển ở mức cấp 2 và sóng biển cao khoảng 1m. Vì thế, tùy điều kiện thời tiết sẽ sắp lịch chạy tàu và cấp phép cho tàu xuất bến. Riêng tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé, phương tiện di chuyển chủ yếu là ca nô nên khi nào biển êm mới được hoạt động trở lại.