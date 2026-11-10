Sóng lớn gây sạt lở, xâm thực sâu 20m bờ biển Thuận An

Trong hai ngày 8 và 9/11, do ảnh hưởng của bão, khu vực ven biển phường Thuận An xuất hiện triều cường dâng cao từ 1,5-2m, kết hợp sóng biển lớn gây ảnh hưởng đến một số tuyến đường ven biển, xuất hiện tình trạng sạt lở, xâm thực bờ biển.

Hàng cây hàng chục năm tuổi bị sóng đánh bật gốc, đổ xuống biển.

Đáng chú ý, tại khu vực thuộc tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, sóng biển kết hợp triều cường dâng cao đã gây sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 100m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m. Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hạ tầng và các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở.

Trao đổi về sự việc, Chủ tịch UBND phường Thuận An Lê Đình Phong cho biết, ngay khi phát hiện tình trạng sạt lở, chính quyền đã chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến, nắm chắc tình hình để xây dựng phương án xử lý.

Đường nối khu dân cư ra biển sạt lở nghiêm trọng, bị sóng khoét sâu tạo những khoảng "hàm ếch" nguy hiểm.

Tuy nhiên, hiện nay mưa lớn, gió mạnh và sóng biển cao khiến việc tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Trước mắt, địa phương đang rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực bị ảnh hưởng để chủ động phương án di dời kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đồng thời, UBND phường Thuận An đang tổng hợp tình hình, báo cáo UBND TP Huế để xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ phương án xử lý và khắc phục tình trạng sạt lở trong thời gian tới.

Một số hình ảnh ghi nhận tại bờ biển Thuận An: