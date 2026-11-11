Sóng lớn đánh dạt 2 tàu biển mắc cạn

Tàu hàng bị mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh.

Tàu TONG CHENG 301 có trọng tải toàn phần hơn 8.500 tấn, trên tàu hiện có khoảng 26 tấn dầu DO và 55 tấn dầu FO, nhưng chưa phát hiện dấu hiệu tràn dầu. Hiện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đang phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo thuyền trưởng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, chủ động phòng ngừa nguy cơ tràn dầu, ô nhiễm môi trường.

HÀ VY

Tàu hàng lớn trôi dạt mắc cạn trên vùng biển Huế.

* Tối 9-11, tàu hàng VTA NEPTUNE có trọng tải 23.620 DWT bị trôi dạt, mắc cạn tại vị trí cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam (trên vùng biển TP Huế) vào khoảng 20h30 ngày 9-11. Toàn bộ 20 thuyền viên trên tàu đều an toàn. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không chở hàng nhưng còn 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO. Ngày 10-11, trước diễn biến thời tiết bất lợi, lực lượng chức năng xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế và Đồn Biên phòng cảng Chân Mây theo dõi hiện trạng, cập nhật tình hình để xây dựng phương án xử lý.