Sóng lớn cuốn 19 binh sĩ Kazakhstan đang tập trận xuống biển, 9 người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết vụ việc xảy ra ngày 24/9 tại vùng Mangystau, trong lãnh thổ Kazakhstan, khi lực lượng hải quân nước này đang tham gia cuộc tập trận quân sự.

Theo thông tin ban đầu, thời tiết tại khu vực đột ngột xấu đi, gió mạnh khiến một con sóng lớn cuốn các binh sĩ ra biển. Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố.

Trong số 19 binh sĩ bị cuốn trôi, 9 người được xác nhận đã thiệt mạng và 3 người được cứu sống. Một trong 3 người được đưa tới bệnh viện điều trị. Công tác tìm kiếm 7 người mất tích vẫn đang được tiến hành.

Sóng lớn cuốn 19 binh sĩ Kazakhstan ra biển trong lúc tập trận, ít nhất 9 người thiệt mạng. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Kazakhstan

Lực lượng và phương tiện của các đơn vị cứu hộ đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Hải quân Kazakhstan, Bộ Tình trạng Khẩn cấp, lực lượng không quân và các đơn vị liên quan đang phối hợp tìm kiếm những người mất tích.

Bộ Quốc phòng Kazakhstan cũng cử một phái đoàn tới hiện trường để xác định hoàn cảnh vụ việc và phối hợp hoạt động cứu nạn. Phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Không quân Dauren Kosanov, dẫn đầu.

Vụ việc xảy ra trong khuôn khổ cuộc tập trận Khazar Qorgany-2026, với sự tham gia của các tàu hải quân, tàu thuyền, tàu thủy văn và tàu biên phòng Kazakhstan.

Theo Bộ Quốc phòng Kazakhstan, cuộc tập trận bao gồm các nội dung diễn tập phối hợp, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với các mối đe dọa từ trên không và dưới nước.

Khazar Qorgany-2026 là một phần trong chương trình huấn luyện của Hải quân Kazakhstan, với sự tham gia của cả lực lượng không quân phòng không.

Các đội cứu hộ hiện tiếp tục hoạt động trên biển Caspi để tìm kiếm 7 binh sĩ mất tích. Giới chức Kazakhstan chưa công bố thêm thông tin về nguyên nhân khiến các quân nhân bị cuốn ra biển.