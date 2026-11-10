Sóng lớn cản trở tiếp cận tàu hàng mắc cạn ở Quảng Ngãi

Ngày 10/11, vùng biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) có gió mạnh, sóng cao, biển động dữ dội. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, tàu hàng TONG CHENG 301 mang quốc tịch Panama đang mắc cạn tại khu vực Châu Me, thuộc tổ dân phố Phổ Châu, phường Sa Huỳnh.

Dù chỉ cách bờ khoảng 100m, việc tiếp cận tàu gặp nhiều trở ngại do mưa lớn và sóng cao. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang theo dõi sát diễn biến sự cố để có phương án xử lý.

Tàu dài gần 124m mắc cạn ở biển Quảng Ngãi vì sóng lớn.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, cho biết địa phương đã nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật hiện trạng tàu và báo cáo cấp có thẩm quyền.

"Tuy nhiên, thời tiết tại khu vực tàu mắc cạn đang diễn biến phức tạp. Mưa lớn, sóng cao khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường", ông Thanh nói.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho biết, tàu TONG CHENG 301 gặp sự cố khi đang trên hành trình từ TP.HCM đến cảng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Trên tàu có 14 thuyền viên.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả đều an toàn và vẫn giữ liên lạc với cơ quan chức năng. Khu vực tàu mắc cạn là bãi cát, không có đá ngầm. Qua theo dõi, chưa phát hiện dấu hiệu thân tàu bị hư hỏng hoặc nứt vỡ.

Theo dữ liệu đăng ký trên hệ thống VesselFinder, TONG CHENG 301 là tàu chở hàng tổng hợp, mang số IMO 8745486, đăng ký quốc tịch Panama. Tàu được đóng năm 2007, dài 123,74m, rộng 18m, có trọng tải toàn phần 8.571 tấn. Đây là loại tàu chuyên vận chuyển hàng hóa tổng hợp, có thể chuyên chở nhiều nhóm hàng khô khác nhau. Dữ liệu Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trên Maritime Optima cho thấy tàu rời cảng Phú Mỹ (TP.HCM) vào ngày 6/10.

Hiện Cảng vụ Quảng Ngãi đang phối hợp với lực lượng biên phòng tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho tàu và các thuyền viên.

Tàu hàng mang quốc tịch Panama đang mắc cạn tại khu vực Châu Me, thuộc tổ dân phố Phổ Châu, phường Sa Huỳnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến vùng biển địa phương, bao gồm đặc khu Lý Sơn, có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Cùng với việc theo dõi sự cố trên biển, tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương kiểm tra những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán người dân tại các vị trí không an toàn.

Các địa phương được yêu cầu bố trí lực lượng theo dõi, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương tiện, hậu cần và địa điểm sơ tán, không để bị động khi mưa lũ xảy ra.

Di Linh