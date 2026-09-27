'Sống liều' trong khu nhà sắp đổ nát cạnh di tích Quốc Tử Giám

Theo ghi nhận của phóng viên, các dãy nhà ở khu tập thể số 2 Đoàn Thị Điểm và số 15A Đinh Tiên Hoàng – nằm hai bên của di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn, đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ảnh: Sơn Thùy

Khu vực này nằm ở góc Đông Nam cạnh Hoàng thành Huế, trên tuyến đường kết nối các điểm di tích tham quan và có nhiều du khách qua lại. Không gian nhếch nhác ở đây đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của thành phố. Ảnh: Sơn Thùy

Theo kế hoạch đã được phê duyệt tại dự án “Bảo tồn và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế” giai đoạn 2, sẽ triển khai di dời các hộ dân sinh sống xung quanh Quốc Tử Giám để chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ không gian di tích. Trong ảnh là tổng thể Di tích Quốc Tử Giám thời điểm trước khi hạ giải trùng tu và các dãy nhà tập thể hai bên. Ảnh: Sơn Thùy

Qua thống kê của phường Phú Xuân và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế, có 38 hộ dân ở bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có 8 hộ được phê duyệt đền bù, trong đó 7 hộ được cấp đất tái định cư. Cơ quan chức năng đang xem xét các tiêu chí để phê duyệt phương án bồi thường cho 30 hộ còn lại.

Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực di tích Quốc Tử Giám là liên quan đến nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Thời điểm kiểm kê hiện trạng, các dãy nhà tập thể này đã xuống cấp nghiêm trọng, có nhà tự sụp đổ. Trong ảnh là khu tập thể tại số 15A Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Sơn Thùy

Trước thực trạng đó, nhiều hộ dân đã chủ động chuyển chỗ ở đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Một ít số hộ còn sinh sống hoặc cho thuê lại; một số căn được làm nhà kho, cơ sở kinh doanh… Trong ảnh, sau khi người dân di dời, một số nhà trở thành nơi chứa rác. Ảnh: Sơn Thùy

Theo quy định, đây là nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, các trường hợp đang ở mới được xem xét đền bù khi Nhà nước thu hồi đất. Phường Phú Xuân đã có văn bản báo cáo UBND TP. Huế chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường có hướng dẫn thêm để có cơ sở xem xét hỗ trợ cho các trường hợp còn lại. Trong ảnh là dãy nhà tập thể tại số 2 Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Sơn Thùy

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Trung tâm rất mong các cơ quan chức năng sớm có phương án di dời và giải phóng mặt bằng ở các khu nhà tập thể cạnh di tích Quốc Tử Giám. Sau khi khu vực này được bàn giao mặt bằng, Trung tâm sẽ chỉnh trang, tôn tạo không gian cảnh quan cho di tích Quốc Tử Giám để phát huy giá trị. Ảnh: Sơn Thùy

Hiện nay, Trung tâm đang triển khai dự án “Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế” với mức đầu tư hơn 108 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành tu bổ, không gian di tích Quốc Tử Giám sẽ kết nối hệ thống các điểm di tích cạnh Hoàng thành Huế như: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, di tích Cơ Mật Viện… hình thành điểm đến tham quan và trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Ảnh: Sơn Thùy