Tính từ đầu tháng 10 đến nay, Hà Nội và miền Bắc đã trải qua 21/25 ngày nóng với mức nhiệt cao trên 32 độ C, thậm chí có nơi còn xuất hiện nắng nóng kỷ lục. Dự báo từ nay đến hết tháng cũng chưa có dấu hiệu chuyển lạnh, một điều ít thấy trong tháng 10.

Sóng lạnh yếu, thời tiết chủ đạo trên toàn miền Bắc nắng nhiều. Ảnh minh họa

Theo dự báo, hôm nay có sóng lạnh yếu di chuyển lệch Đông xuống nước ta, nhưng chỉ gây mưa nhỏ vài nơi ở vùng núi. Phường Bãi Cháy, Nam Định có mưa nhỏ thoáng qua. Còn trong ngày, thời tiết chủ đạo trên toàn miền Bắc vẫn là nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Hà Nội và nhiều nơi khác gần như không chịu tác động. Nhiệt độ cao nhất trong tuần phổ biến từ 30-33 độ C. Riêng thứ Năm (29/10), thứ Sáu (30/10), Hà Nội và vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ, trời mát hơn, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ xuống 28-31 độ C do xuất hiện gió đông nam gây mưa rào rải rác.

Tháng 10 năm nay nóng hơn mọi năm là do các đợt không khí lạnh xuống nước ta ít hơn và yếu hơn. Từ đầu tháng 10 đến nay mới có 1 đợt không khí lạnh vào đầu tháng, trong khi tháng 10 mọi năm thường có từ 2-4 đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh, làm giảm nhiệt đáng kể, thậm chí có những năm Thủ đô Hà Nội đã trở rét về đêm và sáng với mức nhiệt 16-18 độ C.

Còn năm nay, nhiệt độ về đêm mới chỉ giảm xuống 21,5 độ C, cho thấy nền nhiệt đêm cũng thuộc mức cao nhất so với chục năm trở lại đây.

Với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết chủ đạo hôm nay cũng là nắng. Nhiệt độ từ 31-33 độ C. Ở Bắc miền Trung, do có sóng lạnh di chuyển về, hôm nay, các phường Tĩnh Gia, Thành Sen và Đồng Hới, trời nhiều mây, đôi lúc có mưa rào. Đến chiều và đêm, mưa có thể xuất hiện thêm ở các phường Thành Vinh, Đông Hà, Phú Xuân.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, mùa khô đã hiện rõ khi mưa đang ít dần. Hôm nay, các phường trong khu vực đều không mưa, nắng kéo dài cả ngày. Nhiệt độ cao từ 30-33 độ C.

Ở Nam Bộ, từ hôm nay triều cường nhiều nơi sẽ cao trên báo động 3, gia tăng mức độ ngập vùng ven sông.

Khoảng chiều tối nay, triều cường sẽ bắt đầu tràn lên từ miệng cống, gây ngập các tuyến đường ven sông Sài Gòn, sông Hậu, ven kênh Đồng Điền thuộc TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ.

Cụ thể, tại Cần Thơ, thời gian ngập sẽ từ 15h30 đến 17h30. Tại phía nam TP. Hồ Chí Minh, thời gian ngập từ 3h đến 5h. Khu vực sâu hơn trong đất liền, quanh trạm Phú An sẽ muộn hơn 1 tiếng, từ 4h đến 6h. Mức độ ngập hôm nay sẽ từ 20-40cm do đỉnh triều cường bắt đầu cao từ báo động 3 trở lên.

Còn về thời tiết, hôm nay, do mưa giảm nên khu vực Nam Bộ có nắng nhiều, đặc biệt là khu vực miền Đông, trưa chiều trời khá nóng. Nhiệt độ cao nhất nhiều nơi đạt mức 32-34 độ C, thậm chí tại phường Biên Hòa có thể chạm mức nắng nóng, 35 độ C.

Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 5. Đặc khu Trường Sa cũng như khu vực Nam biển Đông, vùng biển Cà Mau - An Giang tiếp tục có mưa dông rải rác, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.