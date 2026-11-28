Khán đài sân Vinh chật kín cổ động viên xứ Nghệ.

Theo đó, những CĐV còn giữ cuống vé hoặc mã QR điện tử được nhận hai vé mới ở khu vực khán đài tương đương để theo dõi cuộc so tài giữa Sông Lam Nghệ An và Ninh Bình, thuộc vòng 9 V-League 2026/27, diễn ra chiều 27-11. Hơn 300 CĐV đã được giải quyết quyền lợi ngay trong buổi sáng ngày 26-11. Đội bóng xứ Nghệ dự kiến phát hành khoảng 11.000 vé cho trận đấu này, trong đó vé khán đài A1 và A2 đã được bán hết.

Việc khắc phục sự cố nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ.