Sống lại những trang sử hào hùng qua chuyến về nguồn nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Dâng hương tại Điện Kính Thiên và tìm hiểu về Di sản Thế giới

Hành trình bắt đầu bằng lễ dâng hương trang trọng tại Điện Kính Thiên - Hoàng thành Thăng Long- Di sản Văn hoá Thế giới. Trong không khí trang nghiêm, các nữ chiến sĩ Công an Thủ đô đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công ơn các bậc vua sáng tôi hiền đã có công dựng nước và giữ nước.

Đoàn nghe thuyết minh viên giới thiệu chi tiết về Dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi Điện Kính Thiên

Tại đây, đoàn đã được nghe thuyết minh viên giới thiệu chi tiết về Dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi Điện Kính Thiên, một dự án trọng điểm vừa chính thức khởi công vào ngày 29/9/2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Không chỉ hiểu thêm về giá trị kiến trúc, lịch sử vô giá của không gian Chính điện, các thành viên của Đoàn còn bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực bảo tồn Khu Trung tâm Cấm Thành - Di sản văn hoá Thế giới trong suốt thời gian qua.

Hình ảnh những người lính Công an nhân dân trong tà áo dài rực rỡ, duyên dáng thả dáng bên không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long

Xúc động tại Di tích Nhà và Hầm D67 - "Bộ Tổng Tư lệnh trong lòng đất"

Một trong những điểm dừng chân đọng lại nhiều cảm xúc nhất của đoàn là Di tích Nhà và Hầm D67. Đây là di tích lịch sử - quân sự đặc biệt quan trọng, nơi từng là Tổng Hành dinh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn nghe những câu chuyện lịch sử về Di tích Nhà và Hầm D67

Trong không gian lịch sử của Nhà và Hầm D67, hình ảnh chiếc mũ sắt, chiếc điện thoại bàn, những tấm bản đồ tác chiến hay bộ bàn ghế họp chính là những nhân chứng sống động tái hiện lại một thời kỳ kháng chiến gian khổ nhưng vô cùng hào hùng

Thông qua các hiện vật trưng bày giúp thế hệ trẻ, đặc biệt là các nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng, tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí sắt đá của thế hệ cha anh đi trước

Phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Di tích Nhà D67 (thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Ba Đình, Hà Nội) là một không gian lịch sử – quân sự đặc biệt quan trọng, lưu giữ nhiều dấu ấn chỉ đạo chiến lược của vị Đại tướng Tổng Tư lệnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Trải qua thăng trầm lịch sử, chiếc bàn gỗ vẫn được lưu giữ nguyên vẹn gần như tuyệt đối, trở thành một "nhân chứng sống" ghi dấu tư duy quân sự thiên tài, tinh thần làm việc khẩn trương, kiên định của Bộ Tổng Tư lệnh trong những năm tháng hào hùng bảo vệ Tổ quốc

Được xây dựng vào năm 1967 (nên mang tên D67), từ tháng 9 năm 1968 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đây là nơi làm việc và đưa ra những quyết định chiến lược lịch sử của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, dẫn đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đứng trước những kỷ vật giản dị nhưng vô giá như chiếc bàn họp, chiếc điện thoại bàn, những bản đồ tác chiến năm xưa..., các nữ cán bộ, chiến sĩ không khỏi bồi hồi, xúc động trước tinh thần kiên cường, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh.

Các nữ cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ chụp ảnh bên ngôi nhà D67 và tấm ảnh lịch sử

Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương – Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động:

"Buổi sinh hoạt chính trị ngày hôm nay không chỉ là dịp để chị em ôn lại truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân thời đại mới. Là một người quản lý và cũng là một phụ nữ, tôi luôn trăn trở và thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng cũng như vất vả của chị em trong đơn vị. Chị em vừa phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, vừa phải gánh vác thiên chức làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Những chuyến đi về nguồn như thế này là "liều thuốc tinh thần" quý giá, giúp chị em giải tỏa áp lực, gắn kết tình đồng chí, đồng đội và tiếp thêm năng lượng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao."

Thiếu tá Nguyễn Mai Anh – Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ xúc động bày tỏ khi cùng đồng đội tham quan Di tích Nhà và Hầm D67:

"Đặt chân vào Không gian Di tích D67, chứng kiến nơi các bác, các anh từng làm việc trong những thời khắc sinh tử của dân tộc, tôi và các chị em thực sự vô cùng xúc động và tự hào. Sự hy sinh kiên cường của thế hệ đi trước chính là động lực to lớn để mỗi nữ cán bộ, chiến sĩ Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tự dặn lòng phải nỗ lực hơn nữa, noi gương truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của Phụ nữ Việt Nam, cống hiến hết mình cho công việc giữ gìn an ninh, trật tự của Thủ đô".

Thầm lặng những chiến công

Thường ngày, công việc của các nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ gắn liền với hàng triệu bộ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu nghiệp vụ tàng thư. Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác đến tuyệt đối và có phần thầm lặng - từ việc lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin hồ sơ phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, đến việc quản lý dữ liệu phục vụ cải cách hành chính cho nhân dân. Họ chính là những "người giữ lửa", những "trí tuệ thầm lặng" đằng sau mỗi chiến công của lực lượng Công an Thủ đô.

Tự hào khoác lên mình tà áo dài, chị em Phòng Hồ sơ nghiệp vụ rạng rỡ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tạm gác lại những xấp tài liệu, những giờ làm việc căng thẳng, trong hành trình về nguồn hôm nay, các nữ chiến sĩ đã khoác lên mình tà áo dài truyền thống thướt tha. Hình ảnh những người lính Công an nhân dân trong tà áo dài rực rỡ, duyên dáng thả dáng bên không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long.

Khép lại hành trình trong tà áo dài thướt tha giữa lòng Hoàng thành cổ kính, những nụ cười rạng rỡ và tình đồng chí gắn kết sẽ còn đọng lại mãi trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để các nữ chiến sĩ tiếp tục "giữ lửa" cho những chiến công thầm lặng hôm nay và mai sau

Chị em cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc kỉ niệm, trao nhau những nụ cười, những câu chuyện chia sẻ về gia đình, công việc. Chuyến tham quan đã khép lại nhưng dư âm ấm áp, sự gắn kết và niềm tự hào dân tộc sẽ còn đọng lại mãi, trở thành động lực để các nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tiếp tục vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của ngành và nhân dân.