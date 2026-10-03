Sống lại ký ức vàng son tại Ngày hội bóng đá kỷ niệm 70 năm CLB Công an Hà Nội

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội, ngày 3-10, sân vận động Hàng Đẫy sẽ đón chào sự trở lại của các thế hệ danh thủ đã làm nên tên tuổi bóng đá Công an Hà Nội và bóng đá miền Bắc qua nhiều thời kỳ.

Sự kiện quy tụ các danh thủ đến từ đội bóng đá Công an Hà Nội, Thể Công, Công an Hải Phòng, tập hợp cựu danh thủ trên khắp cả nước trong màu áo đội M.A.Y Việt Nam, và CLB cổ động viên Công an Hà Nội - đại diện cho các thế hệ người hâm mộ yêu đội bóng Công an nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

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Phía đội bóng đá Công an Hà Nội có một số cựu danh thủ như Trần Quốc Nghị, Trần Văn Khánh, Trần Văn Thành, Quản Quốc Hương, Hoàng Trung Phong, Lưu Thanh Châu, Trịnh Quốc Khánh, Vũ Minh Hiếu, Lê Anh Dũng... Bên cạnh đó là những danh thủ đội bạn như Nguyễn Cao Cường (đội Thể Công), Lê Khắc Chính (đội Tổng cục Đường sắt), Nguyễn Văn Sỹ (đội Công nghiệp Hà Nam Ninh)...

Không chỉ tái hiện những trận cầu kinh điển từng đi vào ký ức hàng triệu người yêu bóng đá miền Bắc như Công an Hà Nội – Thể Công hay Công an Hà Nội – Công an Hải Phòng, ngày hội còn là dịp tri ân đặc biệt đối với các thế hệ đi trước cùng người hâm mộ đã bền bỉ đồng hành cùng đội bóng.

Ông Lê Đức Tiến - cựu thủ môn Công an Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực CLB Cựu cầu thủ bóng đá Công an Hà Nội bày tỏ vui mừng, cho biết như thông lệ, mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập đội bóng đá Công an Hà Nội (10-10) là ban liên lạc cùng các thành viên cựu cầu thủ Công an Hà Nội lại háo hức, hẹn nhau ra sân Hàng Đẫy tham dự các trận đấu giao hữu với cựu danh thủ đội bạn.

"Năm nay, hoạt động giao hữu cựu cầu thủ được tổ chức quy mô hơn với sự tham gia của nhiều danh thủ trên khắp cả nước. Tất cả cùng hội tụ tại sân Hàng Đẫy lịch sử, để cùng nhau gặp gỡ, hàn huyên, ôn lại ký ức hào hùng, cũng như chào mừng 70 năm Ngày thành lập đội bóng đá Công an Hà Nội", ông Lê Đức Tiến chia sẻ.