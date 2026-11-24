Khi ký ức xưa trở về với người dân Đắk Lắk

Sáng 24/11, hàng nghìn người dân, du khách đến các điểm vui chơi, tham quan tại Đắk Lắk nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đến những trải nghiệm thú vị.

Những thiết bị chiếu phim có từ thập niên 80

Giữa không gian lễ hội, những chiếc máy quay phim, máy chiếu bóng, băng video từ cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước gợi lại ký ức của thế hệ 7X, 8X và những người thuộc thế hệ 9X đời đầu.

Thước phim nói về ngày hoạt động của Bác Hồ ở Hồng Kông, Trung Quốc.

Không hiện đại như những thiết bị kỹ thuật số ngày nay, những chiếc máy chiếu bóng mang dấu ấn của một thời mà điện ảnh còn gắn liền với các buổi chiếu phim lưu động. Với thế hệ trẻ hôm nay, đây là dịp tìm hiểu những phương tiện giải trí từng gắn bó với đời sống tinh thần của ông bà, cha mẹ.

Vị trí để trình chiếu những thước phim lịch sử.

Anh Nguyễn Quốc Tuyên (trú tại Hà Tĩnh) cho biết, chuyến thăm người quen tại Đắk Lắk đúng dịp địa phương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam mang đến cho anh nhiều trải nghiệm ý nghĩa.

Thiết bị chiếu phim từ thế kỷ trước.

Bên cạnh thưởng thức cà phê đặc trưng của vùng đất Buôn Ma Thuột, anh Tuyên đặc biệt ấn tượng với những thiết bị chiếu bóng xuất hiện từ hàng chục năm trước. Những hiện vật này khiến anh nhớ về thời quê nhà chưa có điện thắp sáng, người dân phải thắp đuốc đến sân vận động của xã xem phim.

Chiếc xe đạp cổ.

Anh Trần Trung Kiên (trú tại phường Buôn Ma Thuột) cho rằng, việc trình chiếu những thước phim lịch sử về Bác Hồ, các anh hùng dân tộc và vùng đất Tây Nguyên bằng thiết bị từ thế kỷ trước có ý nghĩa giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ.

Học sinh thích thú đi chơi trong khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk.

Qua những thước phim, người trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và trân trọng những giá trị được các thế hệ đi trước gìn giữ.

Chiếc ổn áp điện do Liên Xô sản xuất.

Đến tham quan cùng gia đình, anh Nguyễn Văn Tuấn (trú tại phường Tân An) còn được thưởng thức cơm lam, rượu cần, những nét ẩm thực truyền thống của đồng bào Êđê, gắn với đời sống sinh hoạt và văn hóa cộng đồng.

Kết nối di sản với đời sống đương đại

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa”.

Người dân Đắk Lắk đến Bảo tàng Đắk Lắk.

Với 20 hoạt động tại các phường Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Tân An và Tuy Hòa, sự kiện là nơi gặp gỡ giữa di sản truyền thống với nghệ thuật đương đại, giữa bản sắc đại ngàn với văn hóa miền biển.

Gà nướng của đồng bào Êđê.

Tuần Văn hóa không chỉ tôn vinh những giá trị đặc sắc của cộng đồng các dân tộc mà còn tạo không gian giao lưu, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong gìn giữ, trao truyền, phát huy di sản.

Người dân Đắk Lắk đến khuôn viên Bảo tàng trong Ngày văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, bên cạnh các hình thức trình diễn truyền thống, chương trình thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” mang đến phương thức tiếp cận lịch sử trực quan, sinh động. Các hoạt động phát triển văn hóa đọc cũng khuyến khích thế hệ trẻ chủ động khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa quê hương.

Chương trình chiếu phim lưu động.

Ngày hội thổ cẩm, trình diễn nhạc cụ dân tộc, giới thiệu trang phục truyền thống góp phần tôn vinh nghệ nhân và những giá trị di sản đang được cộng đồng gìn giữ.

Người dân trải nghiệm và mua sắm ở không gian văn hóa thổ cẩm.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Đắk Lắk hướng đến quảng bá hình ảnh địa phương giàu truyền thống, đa dạng bản sắc, năng động, sáng tạo; từng bước khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh, nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững.