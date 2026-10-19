Song Khủa nỗ lực vượt khó phát triển giáo dục đào tạo

Trường Tiểu học và THCS Song Khủa.

Năm học 2026-2027, xã Song Khủa có 6 cơ sở giáo dục, giảm 2 trường so với năm học trước, gồm 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học và THCS; tổng quy mô 139 lớp với hơn 3.100 học sinh, tại 25 điểm trường lẻ. Địa bàn rộng, giao thông cách trở, cơ sở vật chất còn thiếu, đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy, đặt ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Lường Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Song Khủa, cho biết: Cơ sở vật chất, thiết bị ở các cấp học được đầu tư, mua sắm hằng năm, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Qua rà soát, đến nay, tỷ lệ thiết bị dạy học tối thiểu ở cấp mầm non mới đạt 50%, cấp tiểu học đạt 30%, cấp THCS đạt 54%. Nhiều trường chưa có đủ phòng chức năng, phòng học bộ môn, khu bán trú và trang thiết bị thư viện. Toàn xã còn thiếu gần 20 giáo viên, nhất là các môn đặc thù như tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học và THCS Song Khủa.

Chủ động khắc phục khó khăn, trước thềm năm học mới, xã Song Khủa đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát cơ sở vật chất trường học, xây dựng danh mục đầu tư, lập dự toán kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học và bổ sung thiết bị dạy học. Trong đó, ưu tiên các trường, điểm trường xa trung tâm, thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng và điều kiện tổ chức bán trú. UBND xã cũng chỉ đạo các nhà trường bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường Tiểu học và THCS Song Khủa có 23 lớp, trên 720 học sinh và 44 cán bộ, giáo viên. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phấn đấu 100% học sinh hoàn thành chương trình, trên 40% học sinh có kết quả học tập khá, tốt và đạt ít nhất 30 giải học sinh giỏi các cấp. Nhà trường triển khai hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng sổ điểm điện tử, học bạ số, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học và THCS Song Khủa.

Thầy giáo Nguyễn Văn Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Song Khủa, thông tin: Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo; khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng bài giảng, thiết kế học liệu, đổi mới hình thức tổ chức hoạt động học tập. Nhà trường đã rà soát cơ sở vật chất, đề xuất UBND xã bố trí kinh phí đầu tư, sửa chữa phòng học tại một số điểm trường xa trung tâm, bổ sung thiết bị cho các phòng chức năng, phòng thực hành, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Trường Tiểu học và THCS Song Khủa phối hợp cùng Trạm Y tế xã khám sức khỏe cho học sinh đầu năm học.

Là xã đặc biệt khó khăn, nhiều phụ huynh đi làm công nhân xa nhà, ít có thời gian quan tâm, chăm sóc con em. Vì vậy, công tác huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, duy trì sĩ số và thực hiện phổ cập giáo dục luôn được xã Song Khủa chú trọng. Các trường thường xuyên phối hợp với các tổ, bản và tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tình hình học sinh, kịp thời vận động những trường hợp có nguy cơ nghỉ học trở lại lớp.

Đến nay, xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thường xuyên được tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Trong năm học 2025-2026, toàn xã có 37 giáo viên dạy giỏi các cấp. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực, với hơn 150 giải tại các cuộc thi học sinh giỏi và sân chơi trí tuệ trên Internet.

Dù điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn, với sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng nỗ lực của các nhà trường, đội ngũ giáo viên, xã Song Khủa đang từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh vùng khó khăn.