Song Khủa nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Sáng thứ 2 đầu tuần, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Song Khủa đã có khá đông người dân đến làm thủ tục hành chính. Danh mục các loại thủ tục hành chính được phân chia khoa học theo từng lĩnh vực, số hóa thành mã QR và niêm yết công khai ngay tại cửa chính, giúp người dân thuận lợi tra cứu thông tin.

Đến làm thủ tục xác nhận hồ sơ để đi lao động tại thành phố Bắc Ninh, chị Lường Thị Hảo, ở bản Tân Thành, xã Song Khủa, chia sẻ: Nhà tôi cách trung tâm xã hơn 9km. Khi đến đây, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, từ kiểm tra thành phần hồ sơ đến các bước hoàn thiện thủ tục. Những nội dung chưa rõ được giải thích cụ thể, nhờ vậy hồ sơ được giải quyết nhanh chóng. So với trước đây, việc di chuyển đến địa điểm làm thủ tục hành chính xa hơn, nhưng công việc được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Song Khủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Song Khủa hiện đang thực hiện 399 thủ tục hành chính thuộc hơn 20 lĩnh vực, trong đó, có 292 thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 107 thủ tục trực tuyến một phần. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết trên 2.400 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có trên 1.720 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%. Đội ngũ cán bộ công chức đều thông thạo công nghệ thông tin, am hiểu nghiệp vụ, nắm bắt công việc nhanh, giải quyết đúng hẹn, 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Quách Công Thái, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Song Khủa, cho biết: Với phương châm xây dựng “chính quyền thân thiện, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử; đồng thời công khai, minh bạch quy trình, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính.

Với đặc thù địa bàn còn nhiều khó khăn, nhiều người dân chưa quen với dịch vụ công trực tuyến, hạn chế về kỹ năng công nghệ, nên cán bộ tại Trung tâm thường xuyên trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ bà con sử dụng các tiện ích số trên điện thoại, kê khai thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến đến tra cứu kết quả, bảo đảm hồ sơ được tiếp nhận, xử lý đúng quy định, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Song Khủa hướng dẫn người dân thao tác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, từ tháng 9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Song Khủa đã triển khai phần mềm đánh giá mức hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với từng khâu giải quyết thủ tục hành chính. Những ý kiến phản hồi được ghi nhận, tổng hợp, kịp thời nhận diện những vấn đề còn hạn chế để điều chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ. Hàng tháng, Trung tâm phối hợp với ban quản lý các bản rà soát nhu cầu hỗ trợ dịch vụ công đối với các nhóm đối tượng người cao tuổi, ốm đau, gặp khó khăn trong đi lại, cử cán bộ đến tận nhà hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hỗ trợ cho hơn 30 trường hợp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Song Khủa hướng dẫn người dân đánh giá chỉ số hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.

Những việc làm cụ thể, thiết thực đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân, sát dân. Theo kết quả đánh giá về Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, xã Song Khủa luôn đạt mức điểm từ 94,1 trở lên, nằm trong nhóm địa phương xếp loại xuất sắc của tỉnh Sơn La.

Ông Đỗ Như Kiên, Chủ tịch UBND xã Song Khủa, thông tin: Mục tiêu xuyên suốt của địa phương là xây dựng chính quyền thực sự gần dân, hiểu dân và phục vụ người dân thực chất. UBND xã xác định cải cách hành chính phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Mỗi cán bộ, công chức phải chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, chủ động đồng hành với người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm xã Song Khủa.

Hiện nay, xã Song Khủa đang từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền thân thiện theo hướng hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ hành chính một cách thuận lợi, công bằng, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.