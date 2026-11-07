Sống không rác thải có thật sự bất khả thi hay chính teen cũng có thể làm được?

“Sống không rác thải” không có nghĩa là bạn phải biến căn phòng thành nơi… không tồn tại một cọng rác nào! Thực tế, rất khó để một người hoàn toàn không tạo ra rác trong cuộc sống hằng ngày. “Zero Waste” (không rác thải) đúng hơn là một lối sống hướng đến việc hạn chế tối đa lượng rác mình tạo ra, đặc biệt là những món đồ chỉ dùng một lần rồi bỏ.

Lối sống không rác thải ngày càng phổ biến.

Bạn thử tưởng tượng một ngày đi học bình thường của mình xem: Sáng mua chiếc bánh bao hay gói xôi đựng trong túi nilon, giữa giờ uống trà sữa thì phát sinh cốc và ống hút nhựa kèm theo bao bì, trưa vì quá no nên để lại vài miếng thức ăn trong hộp, chiều mua miếng bánh ngọt ăn vặt cũng thải đi vài lớp nilon. Chưa kể khăn giấy, hóa đơn, chai nước… và đến cuối ngày, lượng rác bạn thải ra không hề ít.

Bạn đã sẵn sàng gia nhập phong trào giảm rác thải?

Vậy nếu bạn tham gia thử thách “7 ngày sống ít rác hơn” thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn không cần biến mình thành “thánh bảo vệ môi trường” ngay lập tức, chỉ cần bắt đầu bằng vài thay đổi nhỏ.

Ngày 1: Mang theo bình nước cá nhân, thay vì mua chai nhựa mới.

Ngày 2: Đi mua đồ và dõng dạc nói: “Em không lấy túi!” nếu món đồ có thể cầm bằng tay.

Ngày 3: Khi ăn, lấy vừa đủ phần mình có thể ăn hết. Đừng để đồ ăn thừa phải “ra đi” trong tiếc nuối.

Ngày 4: Mang hộp hoặc túi vải khi mua đồ ăn, hạn chế những món được đóng gói quá nhiều lớp.

Ngày 5: Nhìn quanh phòng và thử tìm một món đồ cũ có thể tái sử dụng thay vì vứt đi.

Ngày 6: Tập phân biệt rác hữu cơ và rác có thể tái chế nếu nơi bạn sống có điều kiện phân loại.

Ngày 7: Thử tính xem trong một tuần, bạn đã giảm được bao nhiêu món rác dùng một lần.

Mang theo bình nước cá nhân là bạn đang giảm rác thải nhựa.

Chỉ cần bớt một chiếc cốc nhựa, dùng lại một chiếc túi vải hay ăn hết phần cơm của mình mà không bỏ thừa, bạn đã có một “điểm cộng xanh” và góp phần giúp Trái đất bớt nóng rồi! Bởi những thứ như cơm thừa, rau củ, vỏ trái cây… thuộc nhóm rác hữu cơ. Khi bị chôn lấp, chúng có thể tạo ra khí mê-tan, một loại khí nhà kính có khả năng làm Trái đất nóng lên rất mạnh.

“Sống không rác thải” có thể chưa biến bạn thành siêu nhân xanh nhưng sẽ giúp bạn nhận ra sống thân thiện với môi trường cũng không khó, chỉ cần nghĩ thêm 5 giây trước khi mua hoặc bỏ đi một món đồ!