Bờ biển phường Thuận An (TP. Huế) đang bị sạt lở nghiêm trọng những ngày qua, sóng nước đã khoét sâu hơn 20 m vào đất liền sau khi mưa lũ﻿ đi qua. Bờ biển trở nên tan hoang, cây cối bật gốc, ngã đổ ngổn ngang.

Hàng loạt cây phi lao thân lớn bị sóng đánh bật gốc﻿, nằm nghiêng ngả sát mép nước, hoặc bị nhấn chìm. Nhiều cây trơ rễ trồi hẳn lên khỏi mặt đất, phần thân đổ rạp trên bãi cát.

Sóng biển khoét sâu vào đất liền, tạo thành những vách cát dựng đứng. Nhiều vị trí bị nước biển dâng cao xâm thực mạnh, để lộ các lớp đất cát cùng hệ thống rễ cây chằng chịt.

Theo ông Lê Đình Phong - Chủ tịch UBND phường Thuận An, đoạn bờ biển tại tổ dân phố An Hải bị sạt lở kéo dài khoảng 100 m, xâm thực sâu hơn 20 m vào đất liền. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng﻿ bởi sóng lớn và triều cường. Có thời điểm triều cường dâng cao khoảng 1,5-2 m, gây áp lực lên bờ biển vốn đã bị xâm thực nghiêm trọng.

Vành đai phi lao khoảng 20 năm tuổi vốn có tác dụng chắn gió, chắn cát và bảo vệ khu vực nhà cửa, dân cư phía trong đã bị sóng biển xô đổ. Nhiều cây đổ nằm ngổn ngang dọc bờ biển.

Sạt lở còn đe dọa các công trình khu du lịch, nhà cửa ở khu vực xung quanh.

Tình hình sạt lở bờ biển ở khu vực An Hải, phường Thuận An, hiện vẫn diễn biến phức tạp. Biển ăn sâu﻿ vào đất liền vẫn chưa dừng lại.

Phía sau khu vực sạt lở là những hàng phi lao mong manh còn sót lại cùng một số công trình, nhà cửa, lăng mộ của người dân. Chính quyền địa phương đang rà soát các hộ sống gần khu vực nguy hiểm để chủ động phương án di dời khi cần thiết.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, UBND TP. Huế đã chỉ đạo địa phương rào chắn, cảnh giới, hạn chế người dân đi lại và giao đơn vị chuyên môn nghiên cứu phương án gia cố, bảo vệ﻿ trước mắt. UBND phường Thuận An hiện đã tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thành phố để xin ý kiến chỉ đạo và có phương án xử lý trong thời gian tới.