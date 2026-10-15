Sống khỏe tuổi già không thể chỉ trông vào... bệnh viện

Người cao tuổi mong được khám sức khỏe ngay tại phường

Ở tuổi 73, ông Lê Thế Dương đã quen với việc đến Bệnh viện 354 khám sức khỏe theo nơi đăng ký bảo hiểm y tế. Vì vậy, buổi khám tại Trạm Y tế phường Tây Hồ là trải nghiệm mới với ông.

“Tôi thấy việc làm này rất tốt, các nhân viên y tế nhiệt tình. Nếu người cao tuổi được khám ngay tại phường thì thuận lợi hơn nhiều, không phải đi xa”, ông Dương nói.

Trong lần thăm khám này, ông được kiểm tra sức khỏe và biết chỉ số axit uric hơi cao. Ông mong muốn có thể kiểm tra định kỳ để theo dõi tình trạng cơ thể, kịp thời phát hiện những bất thường trước khi bệnh tiến triển.

Với người cao tuổi, việc di chuyển đến bệnh viện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những người sức khỏe yếu, đi lại khó khăn càng cần được tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi sinh sống. Theo ông Dương, tổ chức khám tại phường không chỉ tiết kiệm công sức đi lại mà còn giúp người dân thuận tiện hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Cùng tham gia chương trình, bà Nguyễn Thị Hiền Lương (78 tuổi) hội viên Chi hội Người cao tuổi số 26 cũng lần đầu được khám sức khỏe tại cơ sở y tế địa phương. Trước đây, bà đăng ký khám bảo hiểm y tế tại Bệnh viện 354 theo chế độ dành cho cán bộ nhà nước nghỉ hưu.

Trong buổi khám, bà Lương được đo huyết áp, kiểm tra loãng xương và thực hiện một số nội dung đánh giá sức khỏe khác. Cơ sở y tế gần nhà giúp bà giảm bớt bất tiện, đồng thời có thêm cơ hội tiếp cận các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

“Gần đây, hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở phường được quan tâm hơn, khiến nhiều hội viên chúng tôi rất phấn khởi. Trước đây, phong trào này chưa sôi nổi như hiện nay. Nếu tiếp tục được duy trì và phát huy, đây sẽ là hoạt động thiết thực đối với người cao tuổi”, bà Lương chia sẻ.

Theo bà, người cao tuổi cần được tạo điều kiện khám định kỳ, thay vì chỉ đến cơ sở y tế khi đã xuất hiện triệu chứng hoặc bệnh trở nặng. Việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên giúp mỗi người hiểu rõ hơn tình trạng của mình, chủ động điều chỉnh sinh hoạt và phát hiện sớm những nguy cơ cần theo dõi.

Chăm sóc sức khỏe từ sớm, không đợi có bệnh mới khám

Bà Trần Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ chia sẻ, việc trang bị kiến thức để người cao tuổi chủ động chăm sóc sức khỏe, nhận biết nguy cơ bệnh tật và phòng ngừa từ sớm là nhiệm vụ cần thiết.

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi phường đã tuyên truyền đến các chi hội, tổ hội, đồng thời phối hợp tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hội viên trên địa bàn.

Các hoạt động tập trung vào việc phát hiện, theo dõi những vấn đề sức khỏe phổ biến ở người cao tuổi, trong đó có bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Qua thăm khám, người dân có thêm thông tin về tình trạng cơ thể, được tư vấn cách chăm sóc sức khỏe và nhận biết những dấu hiệu cần lưu ý.

Bà Hường cho rằng người cao tuổi không nên đợi đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám, mà cần duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, đồng thời tận dụng quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để được theo dõi thường xuyên.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vẫn đối mặt với những khó khăn nhất định. Cơ sở vật chất và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế còn hạn chế so với quy mô dân số, trong khi một số người phải di chuyển lên các cơ sở tuyến trên để khám, chữa bệnh. Điều này gây thêm trở ngại cho những người sức khỏe yếu hoặc hạn chế khả năng đi lại.

Theo bà Hường, tuyên truyền nâng cao nhận thức cần đi cùng với việc cải thiện điều kiện khám, chữa bệnh, tạo thuận lợi để người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế và được theo dõi sức khỏe liên tục.

"Chăm sóc chủ động không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn góp phần duy trì chất lượng cuộc sống, để người cao tuổi sống vui, khỏe, tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội", bà Hường nhấn mạnh.

Mở rộng chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ cho rằng, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm giữa các thế hệ, mà còn thể hiện sự tri ân và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với những đóng góp của họ.

Thời gian qua, phường xác định chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chủ động triển khai hoạt động khám sức khỏe toàn dân theo chủ trương của Trung ương, đồng thời tổ chức thăm khám vào các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn.

Địa phương cũng đánh giá cao vai trò của trạm y tế và Hội Người cao tuổi trong việc đề xuất sáng kiến, vận động nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Với những người không đủ điều kiện đến trạm y tế, phường chỉ đạo ngành y tế tổ chức thăm khám, xét nghiệm và hỗ trợ tại nhà.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, Tây Hồ là một trong sáu phường của Hà Nội được lựa chọn thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày. Mô hình hướng tới việc tạo môi trường để người cao tuổi được chăm sóc, sinh hoạt và giao lưu trong ngày, sau đó trở về nhà với gia đình.

Theo ông Cường, mô hình bước đầu nhận được phản hồi tích cực về chất lượng phục vụ, cơ sở vật chất và hiệu quả chăm sóc đời sống tinh thần. Sau khoảng nửa tháng đến một tháng tham gia, nhiều người cao tuổi cảm thấy thoải mái, yêu đời hơn, ăn ngon và minh mẫn hơn. Một số người còn mong muốn tiếp tục đến cơ sở vào ngày hôm sau.

Những thay đổi này cho thấy nhu cầu của người cao tuổi không chỉ dừng ở việc khám bệnh hay điều trị khi sức khỏe suy giảm. Họ còn cần môi trường sinh hoạt phù hợp, có người đồng hành, được giao tiếp và duy trì các hoạt động thể chất, tinh thần.

Dù vậy, quy mô mô hình hiện còn nhỏ so với nhu cầu thực tế. Cơ sở có khoảng 20 giường, trong khi phường có gần 20.000 người cao tuổi. Vì vậy, địa phương dự kiến đề xuất thành phố xây dựng chính sách, hoàn thiện quy chế quản lý, vận hành và từng bước mở rộng mô hình. Thành phố cũng tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Nhật Bản và Pháp, để nghiên cứu cách tổ chức chăm sóc người cao tuổi ban ngày phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Theo ông Cường, chăm sóc đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần giúp người cao tuổi duy trì sự minh mẫn, chủ động hơn trong cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để họ tiếp cận công nghệ, nâng cao khả năng tự bảo vệ trước những rủi ro trên không gian mạng. Khi cha mẹ, ông bà được chăm sóc trong môi trường phù hợp, con cháu cũng có thể yên tâm hơn trong công việc.

Khoảng trống chăm sóc tuổi già giữa nhịp sống hiện đại. Thực hiện: Dương Khánh - Hoàng Yến