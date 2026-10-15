Song Kang và Lee Jun Young đón tin vui sau khi Four Hands, Two Sonatas khép lại

Sau khi bộ phim truyền hình Four Hands, Two Sonatas khép lại với tỷ suất người xem cao nhất đạt 9,4%, Song Kang và Lee Jun Young tiếp tục đón nhận thành tích đáng chú ý. Cả hai lần lượt giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên phim truyền hình tháng 10/2026 do Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc công bố ngày 13/10.

Kết quả này giúp hai nam diễn viên trở thành những cái tên nổi bật của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong tháng qua. Đáng chú ý, thành tích của họ được ghi nhận trong thời điểm Four Hands, Two Sonatas vừa kết thúc quá trình phát sóng, cho thấy sức hút của dàn diễn viên vẫn được duy trì sau khi tác phẩm khép lại.

Song Kang và Lee Jun Young lần lượt đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng diễn viên Hàn Quốc tháng 10/2026.

Theo dữ liệu được công bố, bảng xếp hạng tháng 10 có sự tham gia của 50 diễn viên góp mặt trong các bộ phim truyền hình phát sóng từ ngày 13/9 đến ngày 13/10. Tổng lượng dữ liệu được sử dụng để phân tích đạt 62.934.772, tăng 13,23% so với mức 55.580.237 của tháng trước.

Song Kang đứng đầu với 4.017.408 điểm danh tiếng thương hiệu. Trong đó, chỉ số tham gia đạt 574.774 điểm, chỉ số truyền thông đạt 595.089 điểm, chỉ số giao tiếp đạt 2.206.006 điểm và chỉ số cộng đồng đạt 641.538 điểm. Chỉ số giao tiếp chiếm phần lớn tổng điểm của nam diễn viên, phản ánh mức độ hiện diện đáng kể của anh trong các cuộc thảo luận được thống kê.

Xếp ngay sau Song Kang là Lee Jun Young với 3.799.264 điểm. Nam diễn viên đạt 576.319 điểm ở chỉ số tham gia, 60.062 điểm ở chỉ số truyền thông, 2.031.910 điểm ở chỉ số giao tiếp và 594.060 điểm ở chỉ số cộng đồng. Khoảng cách giữa hai người là 218.144 điểm, cho thấy cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng diễn ra tương đối sít sao.

Song Kang là Lee Jun Young nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Sau hai vị trí dẫn đầu, Ji Chang Wook xếp thứ ba với 3.136.255 điểm. Seo Kang Joon đứng thứ tư, đạt 3.109.962 điểm, trong khi Gong Hyo Jin giữ vị trí thứ năm với 2.849.138 điểm. Kết quả cho thấy Song Kang và Lee Jun Young tạo được khoảng cách nhất định với nhóm diễn viên đứng sau trong bảng xếp hạng tháng này.

Bên cạnh thành tích trên bảng xếp hạng, Song Kang cũng có kế hoạch gặp gỡ người hâm mộ trong thời gian tới. Nam diễn viên thông báo tổ chức sự kiện mang tên Play, Song Kang vào ngày 5/12 tại Seoul. Đây là hoạt động đáng chú ý trong lịch trình sắp tới của anh sau khi nhận được sự quan tâm từ khán giả qua dự án truyền hình mới.

Trong khi đó, Lee Jun Young hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dù chưa có thêm thông tin về các dự án tiếp theo trong bài công bố bảng xếp hạng, vị trí thứ hai của anh vẫn là kết quả đáng chú ý trong giai đoạn Four Hands, Two Sonatas vừa khép lại.

Với Song Kang và Lee Jun Young, thành tích lần này nối dài sự chú ý dành cho hai diễn viên sau bộ phim. Tuy nhiên, bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu phản ánh mức độ quan tâm được ghi nhận qua dữ liệu trong một khoảng thời gian cụ thể, không đồng nghĩa trực tiếp với chất lượng diễn xuất hay mức độ thành công về mặt chuyên môn. Những dự án tiếp theo sẽ là cơ hội để cả hai tiếp tục khẳng định sức hút và mở rộng dấu ấn trên màn ảnh Hàn Quốc.