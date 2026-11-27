Ở tuổi 41, Song Joong Ki tiếp tục khiến khán giả trầm trồ bởi diện mạo trẻ trung, phong độ. Mới đây, nam diễn viên trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với ngoại hình được nhận xét gần như không thay đổi so với nhiều năm trước.

Theo đó, doanh nhân Choi Sun Jung đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc Song Joong Ki tham dự một sự kiện vào tối 25/11. Trong video, tài tử diện bộ vest đen thanh lịch, để kiểu tóc ngắn gọn gàng và bước lên sân khấu gửi lời chào đến các khách mời. Vẻ ngoài thư sinh, vóc dáng săn chắc cùng phong thái điềm đạm giúp nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Choi Sun Jung cho biết, cô tham dự đêm tiệc gây quỹ kỷ niệm 24 năm thành lập Quỹ Yeol. Sau khi gặp gỡ Song Joong Ki, nữ doanh nhân không giấu được sự bất ngờ trước diện mạo của anh. Cô đăng tải video kèm lời khen: "Anh ấy vẫn trông như sinh viên đại học, cứ như được đông lạnh để giữ nguyên vẻ ngoài vậy. Thật sự rất tuyệt vời".

Nhận xét hài hước này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả đồng tình rằng Song Joong Ki vẫn giữ được nét trẻ trung đặc trưng dù đã bước sang tuổi 41 và trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Song Joong Ki khiến khán giả trầm trồ vì ngoại hình không tuổi. Ảnh: Netflix/Lotte

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Song Joong Ki cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Những hình ảnh đời thường bên vợ và hai con cho thấy nam diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm. Trước đó, gia đình anh từng được bắt gặp cùng nhau vui chơi tại một công viên giải trí. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Song Joong Ki ân cần đẩy xe cho con gái 2 tuổi, còn cậu con trai đầu lòng 3 tuổi đã lớn phổng phao.

Song Joong Ki kết hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders vào tháng 1/2023. Cặp đôi hiện có hai người con. Sau thời gian tập trung cho gia đình và các dự án điện ảnh, nam diễn viên dự kiến trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim "Love Cloud", lên sóng trong nửa đầu năm 2027.