Song Joong Ki phản ứng khi khán giả nhắc tới Song Hye Kyo

Song Joong Ki là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được đông đảo khán giả châu Á biết đến qua nhiều bộ phim ăn khách. Tuy nhiên, mới đây, nam tài tử bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đoạn video ghi lại phản ứng của anh trước một cuộc trò chuyện của nhóm fan nước ngoài trên đường phố được lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, theo Chosun, đoạn video được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy Song Joong Ki xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo nỉ màu xám và mũ đen. Trong lúc đứng chờ trên đường cùng các nhân viên, nam diễn viên bắt gặp một nhóm người hâm mộ nước ngoài và chủ động giao lưu với họ.

Hình ảnh gần đây của Song Joong Ki. (Ảnh từ Chosun)

Đáng chú ý, khi một người phụ nữ Trung Quốc hỏi người bên cạnh về danh tính của nam tài tử, người này đã giải thích rằng Song Joong Ki là người từng kết hôn với Song Hye Kyo. Câu trả lời bất ngờ khiến tình huống trở nên thu hút sự chú ý.

Theo nội dung video được chia sẻ, Song Joong Ki dường như thoáng cau mày sau khi nghe thấy lời giới thiệu này, để lộ biểu cảm không thoải mái trong chốc lát. Tuy nhiên, nam diễn viên nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm và tiếp tục chào hỏi những người hâm mộ.

Phản ứng của Song Joong Ki nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng việc một nghệ sĩ được giới thiệu thông qua cuộc hôn nhân đã kết thúc từ nhiều năm trước có thể khiến người trong cuộc cảm thấy khó xử. Một số ý kiến khác nhận xét rằng dù câu nói không trực tiếp mang hàm ý công kích, cách nhắc đến đời tư của nam diễn viên vẫn có thể tạo ra tình huống thiếu tinh tế.

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự đồng cảm với Song Joong Ki khi anh vẫn giữ thái độ lịch sự, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và tiếp tục tương tác với người hâm mộ.

Phản ứng của Song Joong Ki khi khán giả nhắc đến Song Hye Kyo thu hút nhiều người quan tâm.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai bén duyên khi cùng tham gia bộ phim truyền hình đình đám Hậu duệ mặt trời, tác phẩm phát sóng năm 2016 và tạo nên sức hút lớn tại nhiều quốc gia châu Á. Màn kết hợp ăn ý trên màn ảnh khiến chuyện tình cảm của hai diễn viên nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Tháng 10/2017, Song Joong Ki và Song Hye Kyo chính thức tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không kéo dài như kỳ vọng. Đến tháng 7/2019, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn, khép lại mối quan hệ từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau khi chia tay, cuộc sống riêng và những bước tiến trong sự nghiệp của hai diễn viên vẫn thường xuyên được truyền thông nhắc đến.

Về phía Song Joong Ki, nam diễn viên tiếp tục hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều dự án phim ảnh. Năm 2023, anh thông báo kết hôn với Katy Louise Saunders, nữ diễn viên người Anh. Cặp đôi hiện có hai con, gồm một trai và một gái.

Trong những năm qua, Song Joong Ki vẫn duy trì sức hút với khán giả nhờ các vai diễn đa dạng, từ hình tượng chàng quân nhân trong Hậu duệ mặt trời đến nhân vật luật sư Vincenzo Cassano trong bộ phim cùng tên. Dù đời tư từng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi, nam diễn viên vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và xây dựng cuộc sống gia đình riêng.