Song Joong Ki đón tuổi 41, diện mạo trẻ trung gây chú ý

Song Joong Ki là một trong những nam diễn viên đình đám của màn ảnh Hàn Quốc. Ở tuổi 41, Song joong Ki vẫn duy trì phong độ ngoại hình trẻ trung, thường xuyên nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, Song Joong Ki chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật trên trang cá nhân. Nam diễn viên viết: "Cảm ơn tất cả những người đã chúc mừng tôi!". Trong những hình ảnh được đăng tải, anh tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt trong không gian được trang trí với dòng chữ "Happy Birthday" cùng nhiều bóng bay hình trái tim.

Song Joong Ki đón sinh nhật tuổi 41.

Song Joong Ki xuất hiện với trang phục đời thường gồm áo phông trắng kết hợp quần jeans. Nam diễn viên không cầu kỳ về trang phục hay tạo hình nhưng vẫn thu hút sự chú ý nhờ diện mạo trẻ trung. Mái tóc được để tự nhiên, phần tóc mái buông nhẹ trước trán, gương mặt sáng cùng nụ cười hiền tạo nên vẻ ngoài gần gũi.

Đáng chú ý, ngoại hình của Song Joong Ki ở tuổi 41 khiến nhiều khán giả nhận xét anh vẫn giữ được nét trẻ trung đặc trưng. Không chỉ tạo dáng trước máy ảnh, nam diễn viên còn thể hiện những biểu cảm tinh nghịch khi tận hưởng không khí sinh nhật.

Một chi tiết khác cũng nhận được sự chú ý là chiếc ba lô độc đáo mà Song Joong Ki mang theo. Chiếc túi trong suốt được cho là chứa đầy những gói bánh snack bên trong. Nam diễn viên đeo chiếc túi sau lưng, có lúc quay người về phía máy ảnh, có lúc lại chăm chú nhìn những món đồ trang trí trong không gian sinh nhật. Hình ảnh này mang đến vẻ đáng yêu, khác với hình tượng lịch lãm thường thấy của tài tử trên màn ảnh.

Diện mạo trẻ trung của Song Joong Ki.

Song Joong Ki sinh năm 1985. Nam diễn viên kết hôn với Katy Louise Saunders vào năm 2023. Cũng trong năm này, cả hai đón con trai đầu lòng. Đến năm 2024, gia đình tiếp tục chào đón một bé gái. Song Joong Ki hiện là cha của hai con.

Sau khi lập gia đình, nam diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Anh tiếp tục tham gia các dự án phim ảnh và xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí. Việc vừa chăm sóc gia đình vừa trở lại với công việc giúp cuộc sống hiện tại của Song Joong Ki tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Về công việc, Song Joong Ki đang chuẩn bị cho dự án phim truyền hình mới. Anh góp mặt trong bộ phim Love Cloud, dự kiến lên sóng vào năm 2027, đóng cặp cùng nữ diễn viên Park Ji Hyun.

Ở tuổi 41, Song Joong Ki vẫn duy trì sức hút riêng cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Loạt ảnh mừng sinh nhật mới nhất tiếp tục cho thấy hình ảnh đời thường trẻ trung, thoải mái của nam diễn viên bên cạnh cuộc sống gia đình và những dự án nghệ thuật đang được triển khai.