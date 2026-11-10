Song Ji Hyo thua lỗ khi kinh doanh

Theo tin tức ngày 10/11 của Sports Chosun, Song Ji Hyo đang kinh doanh nhưng thua lỗ nghiêm trọng.

Trong tập Running Man phát sóng mới đây trên đài SBS, Song Ji Hyo bất ngờ tiết lộ tình hình kinh doanh không mấy khả quan của cô. Nữ diễn viên hiện điều hành một thương hiệu đồ lót nhưng đang phải đối mặt với khoản lỗ đáng kể.

Song Ji Hyo gặp khó khăn trong việc kinh doanh. Ảnh: Asia News Agency.

Ở tập này, các thành viên cùng hai khách mời Kang Hoon và Lee Yi Dam hóa thân thành sinh viên đại học, tham gia cuộc đua mang tên Hot Showdown để thu thập R Coins. Trong một thử thách, dàn cast ghé thăm quán bar cocktail có chủ đề chứng khoán tại khu vực trường đại học ở Seoul. Để kiếm thêm tiền thưởng, họ lần lượt tiết lộ tài khoản chứng khoán thực tế và kiểm tra mức độ thua lỗ.

Trong đó, Song Ji Hyo thừa nhận các khoản chi tiêu hàng tháng rất cao. Nghe đến đây, Yoo Jae Suk nhắc đến công việc kinh doanh của đàn em: "Ji Hyo đang kinh doanh mà, phải không? Cứ liên tục thua lỗ". Theo truyền thông Hàn Quốc, dù thua lỗ, nữ diễn viên vẫn phải duy trì hoạt động thương hiệu trong bối cảnh chi phí hàng tháng khá cao.

Tuy nhiên, khoản lỗ của Song Ji Hyo không phải chủ đề gây bất ngờ nhất trong chương trình. Khi kiểm tra tài khoản chứng khoán, Yang Se Chan và Ji Suk Jin được cho là có mức thua lỗ còn lớn hơn.

Ji Suk Jin hài hước hỏi: "Nếu cộng lỗ của Se Chan và tôi lại, chúng ta có thể duy trì việc kinh doanh được bao nhiêu năm nữa?". Yoo Jae Suk lập tức đáp: "Nếu 2 người cộng lại, Ji Hyo chắc đang nhảy múa ngoài kia rồi". Câu nói khiến các thành viên bật cười, ngụ ý tổng khoản lỗ chứng khoán của 2 người đủ để Song Ji Hyo duy trì việc kinh doanh trong thời gian dài.

Song Ji Hyo bắt đầu thử sức kinh doanh vào năm ngoái khi ra mắt thương hiệu đồ lót và nước hoa. Nữ diễn viên hiện giữ vai trò đại diện thương hiệu, trực tiếp tham gia quá trình lên kế hoạch và quảng bá sản phẩm.

Trước đây, Song Ji Hyo tiết lộ: "Tôi đã dành 8 năm chuẩn bị để bắt đầu kinh doanh, nhưng mỗi ngày chỉ nhận được một hoặc hai đơn hàng". Song Ji Hyo tâm sự cô bán được rất ít đơn hàng trong giai đoạn đầu kinh doanh.