Song Hye Kyo và Gong Yoo theo đuổi giấc mơ đổi đời trong 'Tantara'

Ngày 13/11, Netflix chính thức giới thiệu poster và trailer của Tantara, bộ phim do biên kịch Noh Hee Kyung chấp bút và đạo diễn Lee Yoon Jung thực hiện.

Tác phẩm có sự tham gia của Song Hye Kyo, Gong Yoo, Kim Seol Hyun và Cha Seung Won trong các vai chính. Cả bốn hóa thân thành những nhân vật có cuộc đời gắn liền với ngành công nghiệp giải trí đầy biến động của Hàn Quốc.

Ảnh: Netflix

Poster đầu tiên hé lộ cá tính và quyết tâm của bốn nhân vật trung tâm. Min Ja (Song Hye Kyo) gây chú ý với tham vọng kiếm tiền mãnh liệt: "Chắc hẳn các bạn đã nhận thấy tôi giỏi đánh hơi tiền đến mức nào. Tiền ở đây kìa".

Trong khi đó, Dong Gu (Gong Yoo) thể hiện tinh thần bất khuất qua lời khẳng định: "Những người đã trải qua cuộc sống gian khổ như chúng ta thì có gì phải sợ chứ?".

Min Hee (Kim Seol Hyun) cũng quyết tâm khẳng định bản thân, không muốn bị bỏ lại phía sau: "Em phải làm cho thật nổi bật để anh không bỏ rơi em".

Nhân vật Seok Gil Yeo do Cha Seung Won đảm nhận cũng góp mặt trong poster, hoàn thiện bức tranh về những con người cùng theo đuổi giấc mơ nghệ thuật.

Trailer đưa khán giả trở về Hàn Quốc những năm 1980, hé lộ hành trình nhiều thử thách của các nhân vật. Min Ja và Dong Gu đã cùng nhau trải qua tuổi thơ đầy khó khăn trước khi cuộc sống bước sang trang mới khi họ gặp Min Hee, cô gái sở hữu tài năng ca hát thiên bẩm. Từ đây, cả ba cùng bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc với hy vọng thay đổi số phận.

Trên hành trình ấy, họ liên tục đối mặt với thất bại và những biến cố khắc nghiệt. Tuy nhiên, giống như những ngọn cỏ dại kiên cường, các nhân vật không ngừng đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước để theo đuổi ước mơ. Trailer nhấn mạnh tinh thần của bộ phim qua khẩu hiệu: "Một khởi đầu liều lĩnh. Vô số thử thách. Hành trình đầy gian truân của những người làm giải trí".

Min Ja, Dong Gu, Min Hee và Seok Gil Yeo đều phải nỗ lực để giành lấy dù chỉ một cơ hội được đứng trên sân khấu. Mỗi người có xuất phát điểm, lựa chọn và cách theo đuổi thành công riêng, nhưng họ cùng chia sẻ khát vọng vượt qua nghịch cảnh để khẳng định vị trí trong thế giới giải trí.

Lấy bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980, thời kỳ được đánh dấu bởi nhiều biến động, sự khắc nghiệt và bạo lực, Tantara kể câu chuyện trưởng thành của những con người không có gì trong tay nhưng sẵn sàng đánh đổi tất cả vì giấc mơ đổi đời.

Thông qua hành trình của các nhân vật, bộ phim tái hiện những góc khuất phía sau ánh hào quang sân khấu, nơi thành công luôn đi kèm với vô số hy sinh.

Tantara gồm 22 tập, được Netflix chia thành ba phần phát hành trong ba tuần liên tiếp. Phần đầu tiên có tám tập, lên sóng ngày 11/12. Phần hai gồm bảy tập, phát hành ngày 18/12, trước khi bảy tập cuối cùng ra mắt vào ngày 25/12.