Song Hye Kyo và Gong Yoo hội ngộ khán giả vào 11/12

Loạt phim sắp ra mắt trên Netflix mang tên Tantara (do Noh Hee Kyung chấp bút và Lee Yoon Jung đạo diễn) đã công bố poster và trailer giới thiệu đầu tiên vào ngày 13/11. Nền tảng này cũng xác nhận rằng bộ phim dài 22 tập sẽ được phát hành thành ba phần trong ba tuần liên tiếp, bắt đầu từ ngày 1/112.

Poster giới thiệu khắc họa sự quyết tâm của bốn nhân vật chính: Min Ja (do Song Hye Kyo thủ vai), Dong Gu (do Gong Yoo thủ vai), Min Hee (Kim Seol Hyun) và Seok Gil Yeo (Cha Seung Won).

Min Ja gây chú ý với tuyên bố đầy tham vọng: "Chắc hẳn, bạn cũng nhận ra tôi nhạy bén thế nào trong việc đánh hơi thấy tiền rồi chứ? Ở đây có tiền đấy!".

Trong khi đó, Dong Gu nhìn thẳng về phía trước, với ánh mắt đầy kiên định và khẳng định: "Những người đã trải qua cuộc đời gian truân như chúng ta thì còn gì phải sợ nữa?". Min Hee cũng bộc lộ quyết tâm thành công của mình: "Tôi phải thật thành công để mọi người không bỏ rơi tôi".

Trailer giới thiệu đưa khán giả trở về thập niên 1980, hé lộ hành trình đầy gian khó của các nhân vật. Min Ja và Dong Gu đã cùng nhau trải qua vô vàn thử thách từ thuở nhỏ. Cuộc đời họ rẽ sang một hướng mới khi gặp Min Hee, cô gái có tài năng ca hát thiên bẩm và cùng nhau dấn thân vào ngành kinh doanh âm nhạc. Dù liên tục vấp ngã, các nhân vật vẫn không hề bỏ cuộc. Họ kiên cường vươn lên như những loài cỏ dại, không ngừng tiến về phía trước để theo đuổi thành công.

Trailer xuất hiện dòng khẩu hiệu: "Một khởi đầu liều lĩnh. Vô vàn thử thách. Hành trình đầy khốc liệt của những người làm nghệ thuật". Min Ja, Dong Gu, Min Hee và Seok Gil Yeo chật vật tìm kiếm dù chỉ một cơ hội được đứng trên sân khấu, mỗi người theo đuổi giấc mơ của riêng mình theo cách riêng.

Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980, thời kỳ mà sự tàn bạo và bạo lực còn phổ biến, Tantara kể câu chuyện trưởng thành của những con người dù chẳng có gì trong tay nhưng vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả vì giấc mơ thành công.

Phần 1, gồm 8 tập, sẽ ra mắt vào ngày 11/12, tiếp đó là phần 2 gồm 7 tập vào ngày 18/12, và phần 3 với 7 tập còn lại vào ngày 25/12.