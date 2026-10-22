Song Hye Kyo và Gong Yoo 'hẹn hò' đúng 'Ngày Núi Quốc tế'

Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc đầy khắc nghiệt và tàn khốc trong giai đoạn thập niên 1960 đến 1980, Tantara khắc họa hành trình vươn lên của những con người gần như chẳng có gì trong tay, nhưng lại dám đặt cược tất cả vào giấc mơ về một thành công rực rỡ.

Song Hye Kyo vào vai Min Ja, một người phụ nữ bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc sau khi trải qua đủ mọi công việc để kiếm sống, xuất phát từ một tuổi thơ nghèo khó. Gong Yoo hóa thân thành Dong Gu, người bạn thời thơ ấu luôn đồng hành và hỗ trợ Min Ja hiện thực hóa ước mơ của mình.

Seolhyun đảm nhận vai Min Hui, nhân vật có mối quan hệ vừa yêu vừa ghét với Min Ja, đồng thời luôn mạnh mẽ theo đuổi thành công của riêng mình. Trong khi đó, Cha Seung Won xuất hiện trong vai Seok Gil Yeo, nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thời bấy giờ, người có khả năng biến bất kỳ ca sĩ tân binh nào thành 'ngôi sao' nổi tiếng.

Tấm poster vừa được công bố khắc họa các nhân vật chủ chốt của Tantara trên một chiếc mâm đĩa than. Từ hình ảnh Min Ja và Dong Gu trong những năm tháng tuổi thơ gian khó, cho đến khi trưởng thành, làm phục vụ bàn rồi dần trở thành những quản lý tân binh, tấm poster đã lột tả trọn vẹn những thăng trầm trong cuộc đời các nhân vật của Tantara.

Poster còn cho thấy hình ảnh Min Hui đang cất tiếng hát và Gil Yeo đang chơi kèn saxophone, cho thấy sợi dây liên kết giữa họ thông qua âm nhạc. Bên cạnh đó, Yang Ja (Lee Ha Nee) đang say sưa hát, còn ánh mắt của Mal Soon (Na Moon Hee) như phản chiếu cả một khoảng thời gian đã trôi qua.