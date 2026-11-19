Mới đây, Song Hye Kyo vừa chia sẻ một thói quen thú vị mỗi khi tham gia ghi hình, qua đó cho thấy sự chủ động và tinh thần làm việc nghiêm túc của nữ diễn viên. Đáng chú ý, cô còn tiết lộ từng được nhân viên đoàn phim đề nghị đừng bước xuống xe quá thường xuyên vì một lý do đặc biệt.

Song Hye Kyo tiết lộ thòi quen ở phim trường khiến nhiều người thích thú.

Cụ thể, câu chuyện được Song Hye Kyo chia sẻ trong một chương trình, với sự góp mặt của nam diễn viên Gong Yoo. Khi nhắc đến thói quen tại phim trường, nữ diễn viên cho biết cô gần như không thể ngồi yên trong xe sau khi đến địa điểm ghi hình.

"Tôi vừa đến hiện trường là lập tức xuống xe, sau đó đi đến khu vực đặt màn hình theo dõi hoặc tìm đến nơi mọi người đang làm việc. Tôi không thể cứ ngồi yên trong xe, vì cảm thấy rất nhàm chán", Song Hye Kyo chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, trong thời gian chờ đến lượt ghi hình, cô thường chủ động quan sát các diễn viên khác diễn xuất, đồng thời trò chuyện với đạo diễn và nhân viên đoàn phim. Đây cũng là cách giúp cô cảm nhận không khí làm việc, theo dõi tiến độ ghi hình và duy trì sự kết nối với những người cùng tham gia dự án.

Gong Yoo ngồi bên cạnh cũng đồng tình với chia sẻ này. Nam diễn viên cho biết Song Hye Kyo thường xuyên có mặt tại phim trường thay vì ở lại trong xe chờ đến lượt mình. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng rất tích cực ấy đôi khi lại khiến nhân viên đoàn phim rơi vào tình huống khó xử.

Song Hye Kyo bật cười kể lại: "Ban đầu tôi cứ ở ngoài như vậy, nhưng sau đó mỗi lần xuống xe, mọi người lại nói: 'Chị ơi, làm ơn đừng xuống xe nữa'".

Gong Yoo cũng hài hước giải thích rằng việc hai diễn viên thường xuyên xuất hiện bên ngoài khiến các nhân viên phải chú ý và quan tâm đến họ nhiều hơn. Song Hye Kyo cho biết cả hai đều có tính cách năng động, chỉ cần nghe thấy tiếng ai đó gọi ở phim trường là lập tức đứng dậy, khiến mọi người đôi khi phải để mắt đến.

Đáng chú ý, Song Hye Kyo tiết lộ thói quen này đã hình thành từ khi cô còn trẻ và duy trì suốt nhiều năm làm nghề. Thay vì chỉ tập trung vào phần việc của bản thân, nữ diễn viên thích quan sát toàn bộ hoạt động tại phim trường. Qua đó, cô cũng có thêm cơ hội trò chuyện, làm quen và gần gũi hơn với các thành viên trong đoàn.

Câu chuyện của Song Hye Kyo nhận được sự chú ý khi đặt cạnh chia sẻ mới đây của diễn viên Bae Jong Ok về tác phong làm việc của một bộ phận diễn viên trẻ. Tại buổi họp báo phim Perfect House ngày 18/11, Bae Jong Ok cho biết cô không hài lòng khi một số hậu bối thường ở lì trong xe riêng và chỉ xuất hiện khi đến lượt ghi hình.

Trái ngược với thói quen này, Bae Jong Ok cho biết cô thường trực tiếp trải nghiệm không gian sống của nhân vật, chẳng hạn nằm thử trên giường hoặc ngồi uống cà phê trên ghế sofa tại bối cảnh phim. Nữ diễn viên cho rằng việc làm quen với môi trường sống của nhân vật giúp cô thể hiện cảm xúc tự nhiên hơn.

Trong khi đó, Song Hye Kyo lại khiến câu chuyện trở nên thú vị khi tiết lộ bản thân nhiệt tình đến mức nhân viên phải nhắc nhở ở yên trong xe. Hai cách làm việc khác nhau nhưng đều cho thấy sự quan tâm của các diễn viên đối với quá trình sản xuất.

Chia sẻ của Song Hye Kyo về chuyện hậu trường khi đi quay phim khiến nhiều khán giả quan tâm.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án phim Slowly, Intensely đóng cùng Gong Yoo. Tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên hai diễn viên hợp tác, dự kiến lên sóng vào ngày 11/12.