Song Hye Kyo thân mật bên Gong Yoo

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, được khán giả yêu mến qua nhiều tác phẩm truyền hình đình đám. Mới đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên Gong Yoo tại một sự kiện của Netflix, đặc biệt là khoảnh khắc cả hai vui vẻ tương tác, thể hiện sự thân thiết trước công chúng.

Mới đây, Song Hye Kyo tham dự sự kiện giới thiệu những dự án phim đáng chú ý trong thời gian tới. Nữ diễn viên xuất hiện trên sân khấu trong phần giới thiệu danh sách tác phẩm mới, cùng Gong Yoo và Seolhyun. Sự góp mặt của ba nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Song Hye Kyo xuất hiện thân thiết cùng Gong Yoo. (Ảnh từ Starnews)

Song Hye Kyo lựa chọn bộ trang phục màu đen, kết hợp với mái tóc dài buông tự nhiên. Diện mạo thanh lịch cùng nhan sắc nổi bật giúp nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thích thú hơn cả là khoảnh khắc cô tương tác với Gong Yoo ngay khi bước lên sân khấu.

Cụ thể, Song Hye Kyo và Gong Yoo vui vẻ nắm tay, kéo tay nhau một cách tinh nghịch. Hành động tự nhiên, thoải mái của hai diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ cùng xuất hiện trong một sự kiện lớn, cả hai còn cho thấy sự gần gũi qua cách tương tác trực tiếp trước khán giả.

Khoảnh khắc này khiến màn xuất hiện chung của Song Hye Kyo và Gong Yoo trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện. Cả hai đều là những gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ sự nghiệp diễn xuất ấn tượng. Vì vậy, mỗi lần cùng xuất hiện trước công chúng, họ đều dễ dàng nhận được sự quan tâm.

Đáng chú ý, sự kiện lần này diễn ra trong thời điểm Song Hye Kyo chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án mới của Netflix mang tên Slowly, Intensely. Bộ phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc trong giai đoạn từ những năm 1960 đến 1980, thời kỳ xã hội còn nhiều bất ổn, bạo lực và những khắc nghiệt của môi trường hoạt động nghệ thuật.

Tác phẩm kể câu chuyện trưởng thành của những con người không có nhiều lợi thế trong tay nhưng vẫn nuôi dưỡng giấc mơ thành công, sẵn sàng dốc toàn bộ sức lực để theo đuổi mục tiêu. Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, nhân vật quyết liệt dấn thân vào hành trình tìm kiếm thành công ngay từ khi còn trẻ.

Tại sự kiện, nữ diễn viên giới thiệu: "Tôi là Song Hye Kyo, người đảm nhận vai Min Ja trong Slowly, Intensely, nhân vật đã mạnh mẽ dấn thân để đạt được thành công từ khi còn nhỏ". Cô đồng thời bày tỏ mong muốn khán giả đồng cảm với câu chuyện về những con người luôn nỗ lực hết mình vì ước mơ, bất kể thời đại họ sống.

Song Hye Kyo gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà tại sự kiện.

Bên cạnh sự trở lại với dự án mới, Song Hye Kyo gần đây cũng thông báo ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý mới. Phía công ty xác nhận thông tin hợp tác với nữ diễn viên, đồng thời bày tỏ sự trân trọng khi có cơ hội đồng hành cùng cô. Đại diện công ty cho biết sẽ hỗ trợ chu đáo để Song Hye Kyo có thể tập trung vào các tác phẩm và hoạt động diễn xuất.

Việc thay đổi công ty quản lý cùng sự xuất hiện tại sự kiện cho thấy Song Hye Kyo đang chuẩn bị cho chặng đường hoạt động tiếp theo. Với dự án Slowly, Intensely được kỳ vọng và sức hút bền bỉ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên tiếp tục là một trong những cái tên được khán giả quan tâm của màn ảnh Hàn Quốc.