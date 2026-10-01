Song Hye Kyo rời tuần lễ thời trang, diện mạo đời thường vẫn gây chú ý

Song Hye Kyo đang tận hưởng những khoảnh khắc thư thả tại Milan sau khi hoàn thành lịch trình tại tuần lễ thời trang. Hình ảnh đời thường của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Cụ thể, mới đây, Song Hye Kyo đăng tải một bức ảnh lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: “Thời tiết đẹp quá”.

Song Hye Kyo đang tận hưởng những khoảnh khắc thư thả tại Milan sau khi hoàn thành lịch trình tại tuần lễ thời trang.

Trong ảnh, nữ diễn viên đang thong thả bước đi trên một con phố ở Milan. Trước đó, cô đã có mặt tại thành phố này với tư cách đại sứ toàn cầu của một thương hiệu xa xỉ, đồng thời tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang.

Khác với hình ảnh lộng lẫy tại các sự kiện thời trang, Song Hye Kyo xuất hiện với phong cách đời thường khá giản dị. Nữ diễn viên để tóc bob ngắn tự nhiên, đeo kính gọng đen bản lớn, kết hợp áo len xám phom rộng với quần denim và giày thể thao. Tổng thể trang phục không cầu kỳ nhưng mang đến vẻ trẻ trung, thoải mái.

Đáng chú ý, chính khoảnh khắc đời thường này lại khiến Song Hye Kyo nhận được nhiều sự quan tâm. Không váy áo cầu kỳ hay lớp trang điểm nổi bật, nữ diễn viên vẫn toát lên thần thái nhẹ nhàng khi bước đi dưới ánh nắng tại Milan. Nụ cười nhẹ cùng phong thái thư thái càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô ở tuổi 44.

Những hình ảnh đời thường càng làm nổi bật nhan sắc của Song Hye Kyo.

Hình ảnh Song Hye Kyo rời khỏi không khí náo nhiệt của Fashion Week để tận hưởng một buổi dạo phố bình dị cũng tạo nên sự tương phản thú vị. Từ thảm đỏ và những sự kiện thời trang quy mô lớn, nữ diễn viên trở về với hình ảnh gần gũi, thoải mái nhưng vẫn giữ được sức hút riêng.

Trong thời gian tới, Song Hye Kyo sẽ tái ngộ khán giả thông qua series Netflix Slowly, Intensely dự kiến lên sóng trong nửa cuối năm nay.