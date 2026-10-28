Song Hye Kyo quá trẻ ở tuổi 45

Ngày 27/10, Song Hye Kyo gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc bob ngắn, diện váy mini màu đen đính sequin lấp lánh. Thiết kế hai dây kết hợp áo khoác đồng điệu giúp cô khoe vóc dáng thon gọn và đôi chân dài. Song Hye Kyo phối trang phục cùng kính râm dáng hẹp, tạo nên phong cách thanh lịch nhưng không kém phần cá tính.

Trong một khung hình khác, Song Hye Kyo đội vương miện đính đá, ngồi trước chiếc gương có khung mạ vàng chạm trổ cầu kỳ. Lối trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt và sắc môi hồng giúp tôn lên đường nét gương mặt của cô.

Sắc vóc trẻ trung của Song Hye Kyo ở tuổi 45 nhận được lời khen từ truyền thông Hàn Quốc. Tờ Xports News thậm chí đặt câu hỏi: "Song Hye Kyo thực sự đã 44 tuổi?".

Song Hye Kyo gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Ảnh: @songhyekyo.

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai cùng phong cách thời trang tối giản. Những năm gần đây, nữ diễn viên thường xuyên lựa chọn kiểu tóc ngắn, trang phục có phom dáng đơn giản khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc trong những bộ ảnh thời trang.

Gần đây, Song Hye Kyo đang tích cực chuẩn bị cho màn tái xuất với series Slowly and Intensely của Netflix. Ngày 24/10, cô cùng Gong Yoo và Seolhyun xuất hiện tại sự kiện kỷ niệm 10 năm Netflix Hàn Quốc để giới thiệu dự án. Bộ phim do biên kịch Noh Hee Kyung chấp bút, lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc giai đoạn 1960-1980. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Min Ja, người phụ nữ vượt qua tuổi thơ nghèo khó để dấn thân vào ngành công nghiệp âm nhạc

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo cũng có sự thay đổi về công ty quản lý. Ngày 23/10, sau 14 năm gắn bó với UAA, cô chính thức ký hợp đồng độc quyền với STAND, một đơn vị quản lý mới thành lập. Công ty cho biết sẽ hỗ trợ nữ diễn viên trong các hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc cũng như thị trường quốc tế.

STAND do Shin Jae Ho điều hành. Ông từng đồng hành cùng Song Hye Kyo trong các hoạt động quốc tế, bao gồm quá trình phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc.