Song Hye Kyo phản ứng khi Gong Yoo nhắc tình cũ Lee Byung Hun ngay trước mặt

Song Hye Kyo và Gong Yoo mới đây thu hút sự quan tâm khi cùng xuất hiện trong một chương trình trò chuyện trên YouTube. Đáng chú ý, Gong Yoo bất ngờ nhắc đến Lee Byung Hun - bạn trai cũ của Song Hye Kyo, khiến cuộc trò chuyện có thêm tình huống hài hước.

Cụ thể, mới đây Gong Yoo và Song Hye Kyo cùng góp mặt trong một chương trình talkshow. Cả hai là bạn diễn trong bộ phim Slowly, Intensely, dự kiến phát sóng vào tháng 12/2026. Tại đây, hai diễn viên cùng Yoo Jae Suk và Yang Se Chan chia sẻ nhiều câu chuyện về công việc cũng như những trải nghiệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Song Hye Kyo và Gong Yoo cùng xuất hiện trong một chương trình talkshow.

Trong chương trình, Gong Yoo nhắc lại kỷ niệm tham dự một sự kiện kỷ niệm. Đáng chú ý, Gong Yoo tiết lộ bản thân chủ động tìm đến bàn của Lee Jung Jae và Lee Byung Hun để chào hỏi.

Sau khi được hai đàn anh mời ngồi lại trò chuyện, anh cảm thấy thoải mái hơn so với khi giao lưu cùng những nghệ sĩ trẻ. Nam diễn viên cho biết trước đây, anh từng rất hồi hộp, thậm chí không dám đến gần hai ngôi sao này vì chỉ quen nhìn họ qua màn ảnh. Tuy nhiên, theo thời gian, việc được ngồi trò chuyện với các tiền bối trong vai trò một người em khiến anh cảm thấy gần gũi và dễ chịu.

Đặc biệt, Gong Yoo kể Lee Byung Hun là người chủ động bắt chuyện với mình. Đàn anh cho biết sẽ theo dõi dự án mới của anh, đồng thời hỏi thăm về quá trình hợp tác với biên kịch Noh Hee Kyung. Sự quan tâm này khiến Gong Yoo cảm thấy ấm áp.

Câu chuyện càng thu hút khi Song Hye Kyo cũng có mặt tại trường quay. Trước đây, nữ diễn viên và Lee Byung Hun từng công khai hẹn hò nhưng sau đó chia tay. Trong lúc Gong Yoo kể về kỷ niệm với đàn anh, Song Hye Kyo ngồi bên cạnh và chăm chú lắng nghe.

Gong Yoo sau đó chia sẻ rằng khi bước sang một độ tuổi nhất định, anh cảm thấy bản thân cần phải hành xử tương xứng với vị thế của mình. Dẫu vậy, nam diễn viên vẫn có những khoảnh khắc mong muốn được các tiền bối công nhận. Đôi khi, chỉ một lời khen nhỏ từ người đi trước cũng đủ khiến anh xúc động.

Nhận ra tình huống có phần đặc biệt, Gong Yoo bất ngờ quay sang động viên Song Hye Kyo. Nữ diễn viên bật cười và gửi lời cảm ơn. Yoo Jae Suk lập tức trêu đùa, liên tục hỏi Song Hye Kyo có cảm thấy xúc động đến mức muốn bật khóc hay không.

Trước câu hỏi của đàn anh, Song Hye Kyo che miệng cười rồi đáp: "Tôi không đến mức xúc động bật khóc đâu". Cô tiếp tục lắc đầu phủ nhận trong khi Gong Yoo ngồi bên cạnh bật cười lớn.

Yoo Jae Suk hài hước nhận xét dù không xúc động đến mức rơi nước mắt nhưng Song Hye Kyo đã cười rất tươi. Khoảnh khắc tương tác tự nhiên của cả hai nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong chương trình.

Song Hye Kyo và Lee Byung Hun từng có thời gian hẹn hò nhưng sau đó cả hai tuyên bố chia tay. (Ảnh Naver)

Gong Yoo và Song Hye Kyo có khoảng một năm đồng hành trên phim trường Slowly, Intensely. Quá trình làm việc kéo dài giúp hai diễn viên trở nên thân thiết. Trong chương trình, cả hai còn chia sẻ về thói quen khi ăn uống và cách quan tâm, chăm sóc đối phương trong cuộc sống thường ngày.

Slowly, Intensely lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc giai đoạn những năm 1960-1980, xoay quanh hành trình theo đuổi thành công của những con người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, người bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc, còn Gong Yoo hóa thân thành Dong Gu, người bạn từ thuở nhỏ của cô.